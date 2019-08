28.08.2019 h 15:04 commenti

Conto alla rovescia per l'apertura della Direttissima, il due settembre tornano a circolare i treni

Per la prima settimana ci saranno ancora dei rallentamenti, poi la situazione tornerà alla normalità, eccezione fatta per la galleria di collegamento fra Toscana e Emilia Romagna dove resta l'obbligo, fino a Natale, dei 40 km all'ora

Il calvario dei pendolari da Prato verso Bologna, e viceversa, sta per finire.

RFI ha confermato la riapertura della direttissima per lunedì 2 settembre alle ore 2, orario che permetterà ai primi treni della mattina di circolare regolarmente.

Sulla linea, in queste tre settimane di chiusura, sono stati aperti 19 cantieri che via via si stanno chiudendo.

Nella prima settimana di apertura, probabilmente, ci saranno dei ritardi nella circolazione, ma RFI garantisce che già dopo sette giorni, il traffico riprenderà senza rallentamenti. Eccezione fatta per la galleria che unisce la Toscana con L’Emilia Romagna dove fino a Natale i convogli dovranno rispettare i 40 Km orari, con l’anno nuovo torneranno a viaggiare alla media degli 80 Km all’ora.









Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus