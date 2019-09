02.09.2019 h 17:12 commenti

Conto alla rovescia per il via alla scuola: ecco la situazione degli istituti superiori

Grazie all'ex Rodarino, al Marconcino e al Centro Ventrone, "nessuna incertezza" sulla collocazione delle classi eccedenti. Ora Provincia a lavoro sulle soluzioni di medio termine

"La nostra scuola è solida e accogliente". Così il presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli presenta il nuovo anno scolastico che prenderà il via il prossimo 16 settembre anche per gli istituti superiori, di competenza di questo ente. "Solida" perchè nonostante il boom di iscrizioni in presenza di edifici già "sold out", sono state adottate soluzioni si temporanee ma "dignitose", ben lontane da container e tende che altre Province toscane sono state costrette a mettere in campo per permettere ai ragazzi di fare lezione. "Accogliente" perchè provengono da fuori Prato quasi 300 ragazzi e perchè la Provincia ha attivato fondi regionali e statali per 800mila euro per garantire agli studenti disabili piena accessibilità, trasporto e affiancamento. "Nessuno si deve sentire escluso - afferma Puggelli - la nostra è una scuola a misura di tutti. Inizieremo le lezioni senza alcuna incertezza sulla collocazione delle classi grazie a un lavoro di squadra con gli istituti e i Comuni che ci hanno permesso di arrivare alle giuste soluzioni in sei mesi. Ecco la forza di Prato, non c'è emergenza perchè c'è coesione".

Vediamo dunque quali soluzioni sono state adottate nel breve e nel lungo periodo per adeguare gli edifici scolastici al numero di iscrizioni. Molte di queste sono già state presentate. Le riassumiamo.

ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

Partiamo dal polo di via Galcianese. Nelle dieci aule dell'ex Rodarino che il Comune ha concesso per intero alla Provincia, troveranno "casa" le classi del liceo Livi e quelle del Brunelleschi. Il numero preciso sarà stabilito nei giorni prossimi dopo un confronto con i rispettivi dirigenti scolastici ma dovrebbero essere rispettivamente 3 e 6. Al Marconcino invece andranno 3 classi del Marconi e 7 del Brunelleschi.

Anche quest'anno il Dagomari utilizzerà il centro Ventrone a pochi metri dal polo scolastico di Reggiana.

ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

Vinta la battaglia di settembre tra dodici mesi dovrebbe sparire le soluzioni "ponte" appena elencate per far spazio a sedi più vicine e stabili.

Le classi del liceo Brunelleschi ora distaccate a Prato torneranno a Montemurlo e precisamente al primo piano del distretto sanitario, a pochi metri dalla sede centrale grazie a un accordo con il Comune, proprietario dell'immobile. Contemporaneamente la Provincia sta lavorando alla realizzazione di un ampliamento della stessa scuola per una soluzione definitiva. "Dal prossimo anno voglio cancellare le parole carenze e transitorietà e superare la logica delle succursali e delle sedi distaccate. - spiega Puggelli - Rafforzeremo la logica dei poli".

In questo senso il polo di via Galcianese "sfrutterà" anche gli spazi che presto saranno lasciati liberi dalla Fil (che andrà all'ex don Bosco) e dagli uffici della Fondazione Parsec per un totale di circa 25 aule.

Come anticipato da Notizie di Prato il polo di via Reggiana invece, sarà rafforzato da una costruzione prefabbricata in legno sul terreno di proprietà nei pressi del Gramsci Keynes in cui ricavare una decina di classi. L'investimento è di circa un milione di euro.

"Stiamo lavorando insieme ai dirigenti scolastici alla creazione di un database per capire le funzioni di ogni singola aula in modo da rendere più efficiente e omogeneo l'utilizzo delle nuove strutture" ha concluso Puggelli.

Infine il prossimo anno dovrebbe essere pronto anche l'ampliamento del Buzzi.

