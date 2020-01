Conto alla rovescia, anche a Prato, per il Capodanno cinese che, come ogni anno, prevede una serie di iniziative aperte a tutta la città, che culmineranno con le sfilate del Dragone.

La data ufficiale del Capodanno cinese 2020 è sabato 25 gennaio: per le due settimane successive (fino alla festa delle lanterne) in tutto il mondo si celebra con molte iniziative la festa che, nella tradizione occidentale, equivale alle festività natalizie. Questa festa non ha una data fissa perché segue il calendario lunare tradizionale e secondo l'astrologia cinese, ad ogni anno lunare corrisponde un segno zodiacale: il 2020 è l'anno del Topo.

A Prato, oltre alle tradizionali sfilate organizzate dall'Associazione Buddista della Comunità Cinese in Italia, previste per il 1 e 2 febbraio, si terranno eventi ed iniziative organizzate da varie associazioni del territorio sotto il patrocinio del Comune di Prato. Le associazioni coinvolte nel calendario del Capodanno cinese 2020 sono Dryphoto Arte contemporanea, Viaggi e Scoperte , Chi-Na, Circolo Curiel e Punto Luce - Save the Children Prato.

Il programma si apre venerdì 31 gennaio, alle 21.15 al Centro Pecci Cinema con l'anteprima del film "Il Drago di Romagna", primo docufilm sul gioco del Mah Jong in Italia, frutto di una co-produzione italo cinese. Primo film italiano ad uscire in sala sottotitolato in cinese, Il Drago di Romagna, arriverà anche in Cina grazie alla alla collaborazione con Micromedia Communication Italy.

Sabato primo febbraio, invece, appuntamento con la Sfilata del Dragone nella zona industriale Tavola – Macrolotto 1 Iolo, con partenza alle 9 da via Toscana. Sfilata che sarà replicata il giorno successivo, domenica 2 febbraio, con partenza alle 9 dal Tempio Buddista in piazza della Gualchierina e arrivo alle 11.30 circa in piazza del Comune.

Lungo il percorso della sfilata, sarà possibile vedere le istallazioni di Teng Ai a cura di Dryphoto arte contemporanea. Teng Ai ha scelto di riempire i muri di via Pistoiese, nel quartiere cinese di Prato, con 716 stampe nianhua realizzate interamente a mano, una per una, con il metodo della xilografia, con legno ed acqua.