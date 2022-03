25.03.2022 h 09:26 commenti

Continuava a spacciare droga dagli arresti domiciliari: le manette scattano due volte in otto giorni

Messo ai domiciliari il 16 marzo dopo essere stato trovato in possesso di quasi un chilo di ketamina, un trentottenne è finito di nuovo nei guai per spaccio della stessa sostanza. Manette anche ad una quarantacinquenne. La droga trovata nell'appartamento nel quale l'uomo stava scontando l'arresto

Arrestato due volte in appena otto giorni e sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In manette è finito un cinese di 38 anni, clandestino, che dal 16 marzo era ai domiciliari dopo essere stato trovato in possesso di quasi un chilo di ketamina per un valore di 60mila euro ( leggi ). Ieri, giovedì 24 marzo, i carabinieri del Reparto operativo e Nucleo investigativo di Prato hanno recuperato quasi tre etti di ketamina pronta per lo spaccio, a dimostrazione che l'attività non era stata interrotta dopo gli arresti domiciliari concessi dal giudice delle indagini preliminari. Per l'uomo, la procura chiederà ora la detenzione in carcere. Insieme al trentottenne è stata arrestata una cinese di 45 anni, anche lei clandestina.I carabinieri hanno sequestrato 285 grammi di ketamina suddivisi in 115 bustine e 500 astucci per il confezionamento delle dosi. Circa 17mila euro il valore dello stupefacente. La droga, come quella sequestrata il 16 marzo, era destinata ai frequentatori delle sale vlt ed è stata scovata in un appartamento in via Strozzi dove l'uomo era rinchiuso in seguito al precedente arresto.Il trentottenne, in Italia da circa 4 anni ma fino ad allora mai fermato e mai identificato, fu bloccato in piazza Ciardi con quattro dosi da consegnare ai clienti che avevano appena fatto l'ordinazione. Le consegne – hanno poi ricostruito i carabinieri – avvenivano nei luoghi indicati dagli acquirenti e raggiunti dallo spacciatore a bordo dei taxi abusivi dei connazionali. Sbagliata la convinzione che, così facendo, non avrebbe lasciato tracce o destato sospetti.Il sistema degli spostamenti in taxi per la cessione di droga ai clienti, tutti cinesi e frequentatori delle sale vlt, era sistematicamente adottato anche dalla donna arrestata ieri. Ora si dovrà cercare di risalire al canale di approvvigionamento della droga.