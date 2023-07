28.07.2023 h 12:34 commenti

Continuano i lavori di manutenzione dell'argine del Bisenzio, stamani il sopralluogo

La Commissione consiliare 4, insieme all'assessore alla Città curata, ha fatto tappa sulle sponde del fiume, all'altezza del ponte Datini. In corso un intervento di manutenzione ordinaria per mettere in sicurezza il tratto

Sopralluogo e verifica dei lavori che sta facendo il Consorzio di bonifica lungo l'argine del Bisenzio, all'altezza del ponte Datini. Nella mattina di oggi, venerdì 28 luglio, la Commisione consiliare 4, alla presenza dell'assessore alla Città curata Cristina Sanzò, si è riunita per fare il punto sugli interventi di manutenzione ordinaria iniziati mesi fa e che prevedevano una prima fase di sfalcio della vegetazione cresciuta all’interno dell’alveo del fiume, in alcuni punti particolarmente folta.

La prima fase dei lavori si è conclusa a fine febbraio e successivamente è stato messo in sicurezza il materiale terroso sedimentato nell’alveo, verso le sponde arginali, per riportare la corrente nel centro dell’alveo, così da ripristinare la sezione idraulica in corrispondenza del ponte.

I lavori in corso in questo momento continuano con la rimozione dei sedimenti fluviali che verranno spostati a valle, verso il comune di Campi Bisenzio, in zone dove le sponde sono più erose.

"La questione della sicurezza idraulica, anche alla luce degli eventi catastrofici che sempre più spesso si presentano, è uno degli elementi da attenzionare e interventi come questi che sembrano minimali, si rilevano poi fondamentali", il commento dell'assessore.



