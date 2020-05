02.05.2020 h 12:53 commenti

Continua la sospensione dell'attività delle Commissioni medico legali della Asl, stop fino al 3 giugno

Prorogata la chiusura in seguito alle ultime disposizioni ministeriali. Gli appuntamenti verranno riprogrammati quando sarà conclusa l'emergenza sanitaria

Si protrae ancora almeno fino al 3 giugno la sospensione delle sedute delle Commissioni medico legali della Asl Toscana centro, comprese quelle per le patenti di guida. Il prolungamento è stato deciso sulla scorta delle ultime disposizioni ministeriali. Come sta accadendo da marzo, gli utenti che avevano già fissato un appuntamento per la visita ambulatoriale medico legale o per altre attività di certificazione, continuano ad essere contattati dagli operatori e messi al corrente sulla riprogrammazione delle sedute. La Commissione che si occupa delle patenti di guida è raggiungibile al telefono; il numero da chiamare è 0574 805100.

Terminata l’emergenza, sarà compito della Medicina legale comunicare il nuovo calendario di sedute delle Commissioni patenti e ripartire con l’attività.







