01.12.2020 h 11:07 commenti

Continua la discesa di nuovi casi di covid in Toscana. E Giani su Facebook ringrazia i sanitari del Santo Stefano

Il presidente della Regione anticipa con un post i dati di oggi con 658 contagiati su 9.801 tamponi molecolari e 3.387 test rapidi effettuati

Continuano a calare i nuovi casi positivi al covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana. Sono per la precisione 658 su 9.801 tamponi molecolari e 3.387 test rapidi effettuati. Lo anticipa Eugenio Giani, presidente della Regione, in un post su Facebook. Più tardi i bollettini della regione e dell'Asl forniranno ulteriori dettagli, con la specifica anche della situazione a Prato.

Prosegue dunque il calo dei nuovi positivi (ieri erano 893), più consistente in proporzione rispetto al calo dei tamponi effettuati (ieri 10.383).

E ancora una volta Giani ha voluto accompagnare il suo post su Facebook con una foto dei sanitari del Santo Stefano di Prato: "Grazie ai nostri operatori sanitari che non si sono mai fermati - ha scritto Giani - prendendosi cura di chi ne ha avuto bisogno come nella chirurgia dell'ospedale di Prato. Continuiamo a invertire la curva del contagio, sarà il migliore regalo di Natale per tutti!".