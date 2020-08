10.08.2020 h 15:32 commenti

Continua a molestare gli avventori dopo essere stato allontanato dal locale, interviene la polizia

Momenti di tensione in piazza San Marco. L'uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, se l'è presa anche con gli agenti spintonandoli con violenza

E' dovuta intervenire la polizia per allontanare un ubriaco che stava creando problemi in piazza San Marco. E' successo intorno alle 22.40 di ieri, domenica 9 agosto; protagonista un 31enne di nazionalità nigeriana, regolare in Italia, residente a Prato e incensurato. L'uomo era stato allontanato dalla titolare di un ristorante della piazza, proprio a causa del suo stato. Nonostante questo continuava ad infastidire gli avventori e chi transitava in zona. Così è stato chiesto aiuto al 112 che ha inviato una pattuglia delle Volanti. L'arrivo dei poliziotti non è stato sufficiente a calmare l'esagitato, che anzi ha iniziato a spintonare con violenza gli agenti. I poliziotti sono stati quindi costretti ad ammanettarlo e a portarlo in Questura, dove lo straniero è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per lo stato di ubriachezza molesta.

