Contest #AccendiamoPoggio, ecco l'elenco dei vincitori

I premiati riceveranno a casa un buono da 100 euro spendibile nelle cartolerie di Poggio a Caiano che hanno aderito all' iniziativa. Genitori e bambini hanno pubblicato sui social le foto scattate durante il periodo natalizio

I vincitori del contest #AccendiamoPoggio riceveranno a domicilio, a partire dalla prossima settimana, i buoni da 100 euro ciascuno spendibili in alcune cartolerie che hanno aderito all’iniziativa. Ad aggiudicarsi il riconoscimento sono i genitori che, insieme ai propri figli hanno ricevuto il maggior numero di like e mi piace alle foro postate su Istagram e Facebook scattate durante le festività natalizie.

I vincitori sono: Donata Frati, Nicoletta Campatelli, Viola Conti, Elisa Piccini e Alice Pinzi sono le vincitrici che riceveranno direttamente a casa la lettera relativa al buono da spendere in libri e materiale scolastico. Per poter usufruire del buono sarà necessario esibire la stessa lettera alla cartoleria prescelta. “Siamo contenti – spiega il sindaco Francesco Puggelli - di aver promosso un momento creativo e soprattutto di poter dare alle famiglie un piccolo riconoscimento spendibile nelle cartolerie poggesi “.









Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

