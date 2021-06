10.06.2021 h 13:30 commenti

Contenitori speciali per il conferimento dei bicchieri di plastica, iniziativa di Alia per il centro storico

I locali saranno forniti di contenitori destinati ai bicchieri di plastica, usati in gran quantità nelle sere estive. Un modo per evitare gli abbandoni e il degrado

Da stasera al 30 settembre, dal giovedì alla domenica, torna la zona pedonale estiva nel centro storico di Prato. Alia è uno dei soggetti principali della novità perché cambia l'esposizione dei rifiuti da parte dei residenti, compresi, per la prima volta, quelli di via Muzzi: l'orario è spostato alla mattina, tra le 7 e le 8. Sul fronte dei rifiuti la novità di quest'anno è "Prato plastic free" iniziativa contro l'abbandono dei bicchieri di plastica. Alia ha consegnato ai locali appositi contenitori, accompagnati da uno slogan chiaro: "Il bicchiere di plastica? Gettalo nel cestino". Alia ha sottolineato che un piccolo impegno da parte di tutti può portare ad un grande risultato ed evitare l'abbandono di rifiuti come i bicchieri di plastica, usati in gran quantità nelle sere d'estate fuori dai locali.

L'iniziativa ha anche uno spirito didattico: attraverso la scansione del QRcode stampato sugli adesivi è possibile capire l'importanza del corretto smaltimento del bicchiere di plastica, mentre scaricando la app Junker è possibile conoscere l'esatta destinazione di questo o di quel rifiuto e non sbagliare il conferimento.

Soddisfatta l'assessore alla Città Curata Cristina Sanzò: “Questa iniziativa - dice - mira a sensibilizzare i fruitori dei locali del centro a non abbandonare il materiale monouso per terra. Il Comune sta anche partecipando a un bando della Regione per distribuire speciali bicchieri non monouso, da riutilizzare per ridurre ancora lo spreco di plastica”.