Contagiato dal Covid a 82 anni è in quarantena da solo, in dieci giorni "visitato" solo via telefono

La denuncia della nuora dell'uomo: "Noi non possiamo vederlo e dobbiamo lasciargli la spesa davanti alla porta. Ha la tosse ma finora nessun medico o infermiere lo ha visto di persona"

Contagiato dal Covid, in dieci giorni di quarantena, non è mai stato visitato da un medico e neanche un infermiere è passato da casa per misurargli la temperatura e la saturazione dell'ossigeno. Eppure è un malato “fragile” ha 82 anni con piccole patologie legate all'età. A raccontare l'odissea dell'anziano a Notizie di Prato è stata la nuora, disperata dopo aver provato a contattare l'Asl per chiedere un intervento a domicilio. “I numeri che mi sono stati forniti o sono occupati o risultano inesistenti – racconta - mio suocero vive da solo ed essendo in quarantena non possiamo vederlo. Gli lascio la spesa davanti all'uscio di casa, lo sento per telefono ma sono preoccupata: continua ad avere la tosse”.

Dieci giorni fa l'ottantaduenne ha avuto qualche linea di febbre e una forte tosse così la famiglia ha deciso di fargli fare il tampone a pagamento, dopo due giorni è arrivato il risultato che indicava il contagio. E' stata attivata, tramite il medico di famiglia tutta la procedura, domani quindi dovrebbe fare il tampone per capire se è guarito. “Non solo l'Asl non risponde – continua la nuora - ma in tutto questo periodo non si è mai premurata di contattatrci neppure oggi che scadono i giorni della quarantena. Quindi non so come mi devo comportare per fargli fare il tampone. Per fortuna che ci siamo noi, altrimenti sarebbe stato abbandonato a sé stesso e non so come sarebbe finita”.

