Quarantena Covid all'Istituto delle Minime del Sacro Cuore che rassicurano: "Stiamo bene"

Il Covid è entrato nel convento di Poggio a Caiano contagiando alcune suore, due delle quali avevano appena ricevuto la prima dose di vaccino

"Stiamo bene, non preoccupatevi". E' il messaggio che le Minime del Sacro Cuore di Poggio a Caiano mandano alla comunità, allarmata nell'apprendere che il Covid è entrato nel convento di via Giuliano da San Gallo comportando la quarantena generale e l'isolamento delle positive che, specifica l'istituto, sono asintomatiche o pauci sintomatiche. Tra loro ci sono due delle tre suore che poco tempo fa avevano ricevute la prima dose di vaccino. Tra contagiate e in quarantena sono chiuse dentro la struttura una decina di suore.

La notizia è deflagrata in paese con l'esposizione dei sacchi rossi dei rifiuti posizionati all'ingresso dell'istituto nel centro del paese e che ha scatenato una piccola gara di solidarietà per offrire aiuto alle suore. Un'ulteriore testimonianza del forte legame identitario che lega le Minime alla comunità medicea. Commosse per l'attenzione, le suore ringraziano e tranquillizzano: "La nostra sede è grande e ci permette di isolare adeguatamente le sorelle che devono essere isolate. Ci aiutiamo a vicenda e l'Asl, attraverso l'Usca, non ci ha fatto mancare nulla. Invitiamo, quindi, tutti a non preoccuparsi per noi. Presto finirà tutto". Come il Covid abbia fatto a entrare in convento, è difficile da capire. Le Minime infatti, sono molto operose e seguono tante attività, dentro e fuori dall'istituto.

