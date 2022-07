11.07.2022 h 17:34 commenti

Contagi Covid e sciopero Cobas, giornata critica per il trasporto locale

Autolinee Toscane segnala un numero sempre maggiore di dipendenti contagiati e aumenta i controlli sui mezzi per l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 mentre domani per 24 ore astensione dal lavoro indetta dai Cobas

L'aumento di contagi Covid con le conseguenti quarantene tornano a mettere in crisi i trasporti pubblici. La nuova ondata, che si sta registrando in tutta Italia e in Toscana, purtroppo, non sta risparmiando neppure il personale di Autolinee Toscane e fra questi proprio i conducenti degli autobus del trasporto pubblico su gomma.

In questo momento in cui il numero dei positivi è in netta crescita aumentano anche le possibilità di contagio nonostante che i dipendenti di At rispettino rigorosamente le direttive sia delle autorità sia dell’azienda sull’uso dei dispositivi di protezione sia sui comportamenti corretti da osservare. L’aumento di assenze per malattia fra gli autisti si sta registrando in tutta la Toscana anche se, al momento, la situazione più complicata si ha nel Dipartimento Nord.

In queste condizioni, spiegano da Autolinee Toscane, è evidente che alcune corse sia delle tratte urbane che extraurbane potrebbero subire disagi, anche perché, va ricordato, che i mesi di luglio e agosto sono utilizzati per far godere ai lavoratori del proprio diritto alle ferie, dato che le scuole sono chiuse e quindi vi sono meno servizi di tpl indispensabili come quelli per gli studenti.

Oltre ad avvisare i cittadini dei possibili disagi, però Autolinee Toscane coglie l’occasione per ricordare a tutti che a bordo degli autobus è obbligatorio l’uso della mascherina Ffp2. At avvisa quindi che intensificherà i controlli per far rispettare l’obbligo di mascherina a bordo dei propri mezzi.

A complicare la situazione per i trasporti in città, c'è lo sciopero di 24 ore proclamato dal sindacato Cobas per domani, martedì 12 luglio, a seguto del quale i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse.

Durante lo sciopero sono previste fasce orarie di garanzia del personale viaggiante, in cui il servizio sarà garantito, e saranno differenti in ogni provincia della Toscana. Per Prato le fasce garantite sono dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.