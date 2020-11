25.11.2020 h 10:25 commenti

Contagi ancora sotto quota mille, lo anticipa il presidente Giani su Facebook ringraziando le ostetriche del Santo Stefano

I tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore sfiorano quota 15mila, tremila in più di ieri quando i nuovi positivi sono stati 962, per la prima volta sotto quota mille

"Sono 986 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana su 14.843 tamponi molecolari e 3.027 test rapidi effettuati". Lo ha scritto su Facebook Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, anticipando i dati di oggi come ormai fa da qualche giorno. Il governatore ha anche postato una foto del reparto di Ostetricia del Santo Stefano per un lieto evento appena accaduto. "E' una buona notizia - scrive -, come quella della nascita di un nuovo toscano all'ospedale di Prato. Tanti auguri alla mamma e al babbo. Grazie alle nostre ostetriche che mai si sono fermate in questi mesi difficili".

Un post simile a quello pubblicato ieri con i ringraziamenti agli infermiei del nosocomio pratese.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti oltre tremila tamponi molecolari in più rispetto a ieri quando i nuovi casi sono stati 962, per la prima volta sotto quota mille dal 21 ottobre. E restiamo sotto questo livello anche oggi.

Certo, va detto che rispetto alla scorsa settimana il numero dei tamponi è sceso: si aggirava intorno ai 17mila-18mila al giorno.

Il dettaglio della casistica odierna sarà fornito da Regione e Asl nel corso del pomeriggio.