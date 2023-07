21.07.2023 h 19:31 commenti

Consumo del suolo al minimo e Macrolotto 3 “sui tetti”, ecco il nuovo piano strutturale di Prato

Giovedì arriverà in Consiglio per l’adozione. In corso il lavoro della commissione 4 per approfondire ogni aspetto della cornice urbanistica per i prossimi anni. Piovono critiche dall’alleato Italia Viva

(e.b.)

Il Comune di Prato ha 5.800 ettari di suolo agricolo e quasi 4.000 di suolo urbano. Il nuovo piano strutturale che giovedì prossimo arriverà in Consiglio comunale per l'adozione prevede un consumo per entrambi ma limitato e collegato a una serie di interventi per accrescere verde, servizi e qualità dell'edificato, nelle aree centrali come nelle periferie. Per questo buona parte degli ampliamenti produttivi saranno in verticale, tanto che l'assessore all'urbanistica Valerio Barberis parla di “Macrolotto 3 sui tetti”. L'obiettivo finale è passare dagli attuali 30 a 44 metri quadrati per abitante di standard (parchi, parcheggi, scuole, strade, servizi). Il minimo per legge è 18.Nel dettaglio. Sono previsti 17 ettari di consumo del suolo agricolo e 27 di urbano. Nel primo caso si tratta di 9 aree private a destinazione produttiva/terziaria per 85.790 di edificato. Qui troviamo ad esempio l'area tra via Berlinguer e il casello di Prato Est o quella a confine tra Viaccia e Montemurlo. Si aggiungono 2 aree a standard: una per la realizzazione della scuola media a Grignano e l'altra per l'ampliamento sportivo di Iolo.Passiamo al suolo urbano. I 27 ettari di nuove edificazioni produrranno 315 ettari di standard e sarà usato lo strumento della perequazione. Si tratta soprattutto di residenziale, 18 ettari. In buona sostanza sono le aree di trasformazione già contenute nel piano operativo. Le aree fondiarie dove ricadranno gli interventi dovranno essere permeabili almeno al 35%. Questo per quanto riguarda il consumo di nuovo suolo. Ma il piano strutturale dimensiona anche il riuso degli edifici già esistenti. La superficie complessivamente edificabile è di oltre 2 milioni e 252mila metri quadrati. Il residenziale è poco più di 500mila metri quadrati, l'industriale-artigianale sale a 764mila metri quadrati mentre il commerciale all'ingrosso (pronto moda) è di 406mila metri quadrati. Attenzione a queste ultime due quantità. Non sono applicabili ovunque. La città infatti, è stata divisa in Unità territoriali che a differenza del passato comprendono una valutazione allargata del contesto inserendo aree agricole-urbane e ad esempio le frazioni. Ad esempio il Macrolotto Zero non sta più da solo ma con San Paolo e i Ciliani. Di conseguenza che tipo di attività è possibile realizzare in un determinato luogo dipenderà dal contesto in cui ci trova e dalle su caratteristiche: sì ai pronto moda a Iolo-Tavola e in quantità inferiore anche al Macrolotto 2, a Casale-Tobbiana e Viaccia-Narnali-Maliseti; no altrove dove si prediligerà l'industriale-artigianale.IL MACROLOTTO 3 SARA' SUI TETTIInnovativa l'impronta data alle volumetrie produttive. Al netto degli spazi dedicati alle nuove edificazioni, si dovrà crescere in altezza o se si preferisce, pensare in verticale. Questo per non caricare un territorio già molto costruito. L'idea è stata approfondita tecnicamente dagli esperti dell'Università La Sapienza, ascoltati ieri, 21 luglio, in commissione Urbanistica presieduta da Maurizio Calussi del Pd. I tecnici hanno esaminato il Macrolotto 1 ma sarà il prossimo piano operativo a definire con precisione dove, come e quando si potrà alzare i capannoni esistenti.L'idea è quella di crescere in verticale attraverso più tecniche: sopraelevazione con strutture leggere e tetti verdi con pensilina per il fotovoltaico, oppure con ampliamenti a ponte. Interventi che possono prevedere anche piccole demolizione ma soprattutto la riqualificazione dell'area fondiaria in cui insistono aumentando la superficie permeabile (asfalto drenante e autobloccanti nei parcheggi) e la dotazione verde. Ad esempio la simulazione sul Macrolotto 1, ampio 210 ettari, il 63% della superficie è impermeabile, gli alberi sono 600 e la Co2 assorbita è 3 milioni di kg. Lo scenario che prevede un 30% di ampliamento (+230mila metri quadrati) rende il 635 permeabile, porta il numero degli alberi a 7mila che si traducono in 12 milioni di Co2 assorbita ma soprattutto riducono la temperatura di 1,5 gradi con punte di 2.LA CITTA' DI PROSSIMITA' CON TANTI PARCHI E UNA NUOVA MOBILITA'Ai parchi già previsti dai piani vigenti (Centrale, urbano, San Paolo, Cafaggio), si aggiungono quelli dell'ex Banci-via delle Fonti e uno a Viaccia. Il trasporto pubblico locale sarà ripensato in funzione della tramvia che arriverà al Pecci, per limitare al massimo l'uso del mezzo privato e per collegare in modo circolare i quartieri che saranno resi più autonomi grazie al potenziamento dei servizi. Si parla di “servizi a cinque minuti”. E ancora sono previste nuove fermate ferroviarie a Santa Lucia, La Querce e Mazzone e tanti parcheggi scambiatori. L’iter per l’approvazione è lungo e comincia giovedì con l’adozione. Sarà una corsa contro il tempo per arrivare al traguardo entro marzo 2024 evitando così di entrare negli ultimi 60 giorni di amministrazione quando scatta l’esercizio provvisorio che rende impossibile approvare atti straordinari quale è il piano strutturale. “Il piano strutturale - afferma l’assessore Barberis- lancia delle sfide, propone soluzioni radicali, affronta la complessità della città non riducendola ma praticandola, fa propria l’identità di innovazione della città, delinea scenari che pongono al centro la natura è la coesione sociale, rilancia la dimensione di città manifatturiera, valorizza la dimensione di città policentrica. Il tutto con l’obiettivo di pensare ad un futuro migliore per le attuali e le prossime generazioni”. L’assetto del piano però è oggetto di critiche non dall’opposizione ma dall’alleato Italia Viva. I due coordinatori Giancarlo Cecchi e Veronica Scopelliti parlano di “Nessuna condivisione riguardo gli argomenti sottoposti all'attenzione dell’assessore Barberis e del segretario del PD Biagioni, argomenti di buon senso e di buon governo quali quello della valorizzazione delle aree di proprietà pubblica. E' stato richiesto di effettuare una riflessione sulle aree di proprietà comunale per verificare i presupposti di valorizzarle da un punto di vista urbanistico e conseguentemente economico. Alla domanda "perchè rendere edificabili aree di proprietà di privati quando aree di proprietà comunale con le medesime caratteristiche ed inserite nello stesso contesto urbano devono rimanere agricole" non è seguita alcuna risposta”. Critiche che riguardano anche gli edifici con vincolo di archeologia industriale che Italia Viva avrebbe voluto ridurre.