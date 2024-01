11.01.2024 h 12:05 commenti

Consorzio di bonifica, nella provincia di Prato oltre 650mila euro per i lavori di somma urgenza

Dopo la primissima fase emergenziale i lavori stanno andando verso il completamento. Tempi più lunghi per la rimozione di tronchi di grosse dimensioni nel Bisenzio, a Montemurlo ricostruita la sponda destra del Bagnolo in via Riva

Superata la primissima fase emergenziale continua il lavoro di somma urgenza per il ripristino delle condizioni strutturali delle arginature affidate alla riparazione a cura del Consorzio di Bonifica; sulle altre somme urgenze individuate è intervenuto e sta continuando a lavorare direttamente il Genio Civile della Regione Toscana.

Tra Prato e Vernio lungo il Bisenzio continuerà almeno fino a Pasqua la rimozione del materiale vegetale flottante di grosse dimensioni e la verifica della vegetazione presente con diradamenti selettivi sull’asta principale, sul Bardena e su altri affluenti minori della zona di Figline di Prato (180 mila euro). Anche a Carmignano, fatte le primissime messe in sicurezza urgenti nelle ore stesse dell’evento, i lavori di completamento sono in corso sulla Furba a Seano per rifare completamente l’argine in due punti diversi (100 + 110 mila euro) e per il ripristino della sponda e dell’argine sinistro in prossimità della scuola primaria Quinto Martini (65 mila euro). A Montemurlo sul Torrente Bagnolo in via Riva ultimata una prima ricostruzione di un muro di sponda in destra idraulica (120 mila euro) e in corso un altro intervento simile murario (100 mila euro).

“Sono 25 per un valore complessivo di 3,6 milioni le somme urgenze affidate al Consorzio di Bonifica – spiega il presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Marco Bottino – su queste stiamo lavorando per andare presto a completamento con gli argini completamente rifatti e rafforzati. Resta poi l’elenco dei 56 interventi per un importo complessivo stimato in 225 milioni di euro individuato dal Consorzio e trasmesso al Commissario per l’emergenza e con i quali si penserebbe di poter avere un impatto significativo nella riduzione del rischio residuo nelle medesime aree colpite dagli ultimi eventi calamitosi”.