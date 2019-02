28.02.2019 h 10:05 commenti

Consiglio provinciale: in corsa centrodestra (ma solo con esponenti dei comuni medicei) e centrosinistra, il M5S non si presenta

Al voto il 19 marzo i sindaci e i consiglieri comunali di tutti i Comuni dell'area pratese. Ecco i candidati

Il prossimo 19 marzo tutti i consiglieri comunali e i sindaci dei 7 Comuni pratesi saranno chiamati a eleggere i propri rappresentanti in Consiglio provinciale tra i colleghi che si sono candidati. Ormai la Provincia è un ente di secondo livello che come tale rappresenta una sorta di sintesi di raccordo fra le varie amministrazioni del territorio, non più scelta direttamente dai cittadini. È la prima volta però, che il suo organo principale, il Consiglio, viene rinnovato alla vigilia delle elezioni comunali di ben 5 Comuni su 7. E siccome la legge prevede che possano sedere in Consiglio solo consiglieri in carica, comporre la lista dei nomi non è stato semplice. Ieri, 27 febbraio, ultimo giorno utile, sono state depositate due liste, una di centrodestra e una di centrosinistra. Il Movimento 5 stelle non si è presentato.Vista la grande incertezza che regna attualmente nel centrodestra sia sul candidato sindaco che sulla coalizione, a Prato come a Montemurlo, Vaiano, Vernio e Cantagallo, sono stati scelti solo consiglieri dei 2 Comuni che non votano a questa tornata, Poggio a Caiano e Carmignano. Ed ecco quindi che troviamo Diletta Bresci, Francesco Calugi, Elena e Stefano Chiti, Valentina Lanzilotto.Il centrosinistra invece ha fatto un ragionamento diverso, forte di liste per le comunali quasi pronte. Sull'esempio delle altre province, ha inserito i candidati sindaco uscenti che tentano di conquistare il secondo mandato e che quindi, vincenti o perdenti, siederanno sicuramente nei rispettivi Consigli. Ed ecco quindi in lista i nomi di Matteo Biffoni, Giovanni Morganti, Guglielmo Bongiorno e Primo Bosi. Per Montemurlo è stato inserito il nome di un consigliere, Federica Palanghi, data per certa poiché il sindaco uscente è alla fine del secondo mandato e il candidato sindaco, Simone Calamai, è attualmente vicesindaco ma non consigliere. Altri nomi in lista sono quelli di Paola Tassi e Claudia Longobardi di Prato che quindi, evidentemente, si ricandideranno per il secondo mandato in Consiglio.Per le zone medicee troviamo tre nomi, quello delle consigliere di Poggio Paola Vettori e Celine Daouas e di Carmignano Dario Di Giacomo. Ma d'altronde questa zona ha espresso il Presidente, il sindaco di Poggio, Francesco Puggelli.