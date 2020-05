25.05.2020 h 17:59 commenti

Consiglio comunale Vernio, Becherini passa a Forza Italia

Il consigliere della lista civica Insieme Vernio ha aderito al partito di Berlusconi, ad annunciarlo la coordinatrice provinciale Erica Mazzetti "A Vernio prosegue il nostro radicamento sul territorio"

Gabrile Becherini eletto come consigliere nella lista civica Insieme Vernio è passato a Forza Italia. Ad annunciarlo la coordinatrice azzurra Erica Mazzetti: "Sono veramente felice per questo nuovo ingresso che testimonia sia la bontà del lavoro svolto dal partito in provincia di Prato, sia lo stretto legame con il mondo civico. A Vernio, il nostro partito prosegue il proprio radicamento sul territorio provinciale, in perfetta linea di crescita con il quadro nazionale "

Becherini, nello scorso mandato era entrato in consiglio comunale dopo le dimissioni di Filippo Bernocchi, in qualità di primo dei non eletti, nel 2019 sempre, come civico, è stato confermato come consigliere nella lista a sostegno di Francesca Storai.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus