28.01.2019 h 19:15 commenti

Consiglio comunale, sono cinque i consiglieri sempre presenti. Ecco i numeri del 2018

30 sedute su 30 per i consiglieri Capasso, Lombardi, Mennini, Sapia e Tropepe. La più assente è Garnier seguita da De Rienzo

In fatto di partecipazione, il Consiglio comunale di Prato presenta un quadro tutto sommato virtuoso. La statistica effettuata dagli uffici sulle presenze alle 30 sedute tenute nel 2018 indica più di un consigliere ligio al dovere tra i 32 che siedono sui banchi di maggioranza e opposizione.

Non sono mai mancati Gabriele Capasso del M5S, Roberta Lombardi di Leu e Roberto Mennini, Marco Sapia e Serena Tropepe del Pd. 29 sedute su 30 per la presidente del Consiglio comunale, Ilaria Santi del Pd, Gabriele Alberti del Pd, Emanuele Berselli di Fratelli d'Italia, Massimo Carlesi e Maurizio Calussi del Pd, Sandro Ciardi di Prato con Cenni, Aldo Milone di Prato libera e sicura, Antonio Napolitano, Rosanna Sciumbata e Cristina Sanzò del Pd, Lorenzo Rocchi, capogruppo del Pd.

Un paio di assenze per Silvia La Vita del M5S e Antonio Longo di Prato con Cenni.

Passiamo ora ai meno presenti. Ultima in classifica sia in generale che per l'opposizione, è la consigliera indipendente Marilena Garnier con 14 sedute su 30. A pari merito c'è Stefano Scali di Forza Italia ma solo perchè è entrato in Consiglio comunale lo scorso luglio in sostituzione del collega Giorgio Silli che si è dimesso in quanto eletto deputato. Anzi, va aggiunto che Scali non ha mai fatto registrare un'assenza da quando siede sugli scranni dell'assemblea pratese.

Ha saltato la metà delle sedute 2018 Filippo De Rienzo del Pd che è il più assente della maggioranza. Seguono la collega di partito Elena Bartolozzi, che ha registrato 12 assenze come Dante Mondanelli di Prato con Cenni.

Presente due volte su tre il sindaco Matteo Biffoni che quindi registra 10 assenze come la consigliera comunale del suo stesso partito, il Pd, Claudia Longobardi.

Al momento non sono disponibili statistiche sulla produttività del singolo consigliere sia nel corso dell'ultimo anno che di tutto il mandato che terminerà tra pochissimi mesi.

E.B.