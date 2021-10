29.10.2021 h 16:37 commenti

Consiglio comunale oltre la mezzanotte, i 5 Stelle: "Non si paghi il doppio gettone di presenza"

Protesta del capogruppo Maioriello: "Lavori andati avanti fino a notte fonda ma la convocazione non lo prevedeva. Se il Comune pagherà, approfondirò e nel caso mi rivolgerò alla Corte dei Conti"

“La seduta del Consiglio comunale del 28 ottobre è andata oltre la mezzanotte ma tale possibilità non era contemplata dalla convocazione ufficiale e perciò non dovrebbe venir pagato il doppio gettone di presenza. Ho già scritto al segretario generale e al presidente del Consiglio comunale per chiedere lumi”. A parlare è Carmine Maioriello, capogruppo del Movimento 5 Stelle, dopo l'ultima seduta fiume dedicata alle modifiche al Regolamento del Consiglio con la valanga degli emendamenti presentati dalla Lega ( leggi ). “Premesso che la convocazione non prevedeva che i lavori si protraessero oltre la mezzanotte – spiega Maioriello – e premesso che, pare, all'approssimarsi della fine della giornata si sia raggiunto un accordo istantaneo tra i capigruppo presenti alla seduta per l'approvazione di una mozione d'ordine vola ad autorizzare il prolungamento della stessa, ho chiesto se la mozione d'ordine sia strumento idoneo, a norma di regolamento, ad autorizzare una proroga al giorno successivo e se sia prevista l'erogazione di un ulteriore gettone di presenza per i consiglieri comunali”. Maioriello non ne fa una questione di ore da trascorrere in aula: “Va bene anche un Consiglio comunale fino all'alba – dice – però se non c'è la convocazione che specifica che i lavori vanno avanti ad oltranza, il gettone in notturna non deve essere erogato. Un Consiglio comunale costa tra 4 e 5mila euro di soldi pubblici e per questo è necessario convocarle con criterio. Se il gettone dovesse venire pagato, sarà mia cura approfondire e eventualmente rivolgermi alla Corte dei Conti”.La questione dei costi della politica sta a cuore ai 5 Stelle: “Noi siamo stati presenti fino alle 20, cioè fino all'orario stabilito con il presidente del Consiglio comunale. E comunque da tempo chiediamo il 'gettone di presenza a tempo', ma la nostra proposta di emendamento è stata, per l'ennesima volta, bocciata dal Pd.