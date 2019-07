03.07.2019 h 19:36 commenti

Consiglio comunale, a una settimana dall'insediamento è ancora "rebus-commissioni"

Il presidente Alberti dice "no" all'aumento dei componenti di alcune commissioni. La paralisi è dovuta a più fattori: in casa Pd l'euforia dei nuovi si scontra con le aspettative dei "senior"; nel centrodestra le fratture interne trasformano in battaglia anche la conquista della presidenza della commissione 6

A una settimana dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale è ancora avvolta da nebbia fitta la composizione delle sei commissioni consiliari, cinque a guida della maggioranza e una dall'opposizione.

Entrambi i fronti, ma per problemi diversi, non riescono a completare lo scacchiere tanto che la prossima seduta del Consiglio non si terrà domani, bensì l'11 luglio.

Nel caso della maggioranza si tratta di decidere se valorizzare l'esperienza dei consiglieri al secondo mandato o se trovare un equilibrio tra "vecchio e nuovo". Per la minoranza invece pesano le divisioni tra i cinque gruppi di cui si compone, soprattutto tra i quattro in cui si divide il centrodestra. Trovare un accordo su "chi va dove" è reso ancora più difficile dal rifiuto del presidente del Consiglio comunale Gabriele Alberti, di aumentare il numero dei componenti di alcune commissioni sia per non pesare sulle tasche dei cittadini, sia per evitare di creare dei mini consiglio quando su certi argomenti vengono convocate sedute congiunte. I posti sono e restano quelli e su quelli l'opposizione deve trovare la quadra. Il rischio è che la partita finisca in Consiglio con una proposta di delibera fatta a tavolino, che i cinque gruppi di opposizione possono emendare evidenziando ancora di più le frizioni interne.

Lo scontro interno al centrodestra si riflette sulla scelta della guida della commissione Controllo e garanzia (6) che spetta all'opposizione. Al nome di Daniele Spada, candidato sindaco della coalizione, si contrappone quello di Leonardo Soldi della Lega che dovrebbe avere come vice Marilena Garnier dell'omonima lista.

Nel centrodsinistra, al momento sembrano certi Maurizio Calussi del Pd al vertice della commissione urbanistica (4) e Rosanna Sciumbata della lista Biffoni alla commissione Cultura e sociale (5). Sul resto regna l'incertezza. Autoesclusa l'ex assessore Monia Faltoni del Pd che sembra aver sposato definitivamente la linea del restare consigliere semplice, sono in corsa per presiedere le commissioni 1 (affari generali), 2 (bilancio) e 3 (opere pubbliche) Paola Tassi, Claudia Longobardi, Giannetto Fanelli, Antonio Facchi e Martina Guerrini del Pd.

Gli addetti ai lavori ritengono che per entrambi i fronti sarà decisiva la conferenza dei capigruppo di lunedì prossimo. Una volta fatta chiarezza sulla composizione della singola commissione, sarà quasi immediato individuare la figura del suo presidente.

E.B.