14.10.2019 h 15:28 commenti

Consiglieri residenti fuori Prato, il Comune accantona 20mila euro ma due su quattro rinunciano al rimborso

Non chiederanno la trasferta Claudio Belgiorno che risiede a Scarlino ed Eva Betti che ha casa a Montemurlo mentre lo faranno Wong e Curcio

Sono quattro i consiglieri comunali del Comune di Prato che risiedono altrove e che pertanto avranno diritto alla trasferta, il rimborso chilometrico per raggiungere il Comune e tornare a casa. Si tratta di Claudio Belgiorno di Fratelli d'Italia, residente a Scarlino, provincia di Grosseto; Eva Betti, Lega, residente a Montemurlo; Marco Curcio, Lega, che in quanto paracadutista dell'esercito vive a Pisa; Marco Wong della lista Biffoni sindaco, che risiede a Roma dove lavora.

Il Comune ha già provveduto a mettere a bilancio il budget da qui al 2021, pari a oltre 20mila euro, ma non è detto che poi sarà questa la spesa effettiva che le casse comunali sosterranno. Non tutti infatti eserciteranno il diritto al rimborso. A cominciare da Belgiorno. "Non richiederò niente. - afferma -Ormai vivo più qui che là, sono sincero. Rinuncio alla trasferta".

Anche Eva Betti eviterà di rimettere il conto al Comune ma in questo caso, dato che la distanza tra Montemurlo e Prato è di pochissimi chilometri, l'importo è minimo: "Non mi è neanche venuto in mente. - afferma - Sento Prato come la mia città e credo che la politica sia soprattutto spirito di servizio. Penso all'impegno gratuito in Provincia o al gettone da pochi euro che ricevevo quando ero consigliere comunale a Montemurlo. Anche queste piccole rinunce fanno parte del nostro dovere".

Chiederanno invece, il rimborso delle spese di viaggio sia Curcio che Wong che effettivamente fanno la spola tra Prato e Pisa nel primo caso e Roma nel secondo, per partecipare alle sedute del Consiglio comunale e alle commissioni che gli sono state assegnate. "Ricevo circa 40 euro andata e ritorno. - afferma il leghista che vive nella caserma pisana dal 2006 - Siamo attorno alle due-tre volte a settimana. Cerco di usare il buon senso e di concentrare tutti gli impegni istituzionali in occasione delle commissioni e del Consiglio in modo da non pesare troppo sulle casse comunali".

Anche Wong sta cercando di organizzare la propria agenda in modo da non fare la spola tra Roma e Prato troppe volte.

E.B.