Consiag Servizi Comuni cerca impiegati amministrativi. La domanda per la selezione deve essere presentata entro il 30 settembre

Tra i requisiti la laurea ma costituirà elemento di preferenza aver frequentato master post-laurea in materie giuridiche o economiche o avere esperienza professionale in aziende pubbliche o enti pubblici. La sede di lavoro è Prato

Consiag Servizi Comuni ha indetto una selezione per la formazione di un elenco di candidati idonei per il profilo di impiegato amministrativo. Il rapporto eventualmente instaurato sarà a tempo determinato e conforme ad una tipologia prevista dal vigente ordinamento (rapporto a tempo determinato, somministrazione di lavoro, part-time, full-time). In rapporto alle esigenze della società, e nel rispetto delle disposizione di legge vigenti, il rapporto di lavoro potrà essere prorogato, ovvero confermato a tempo indeterminato. L’inquadramento base iniziale sarà quello previsto per il livello 4° dal CCNL Gas-Acqua. La sede di lavoro è Prato.

I requisiti minimi sono: laurea in una delle seguenti classi: diploma di laurea magistrale in economia e commercio, laurea magistrale scienze economico-aziendali, scienze delle pubbliche amministrazioni, laurea specialistica scienze dell'economia, laurea specialistica scienze dell’economia, laurea specialistica scienze economico-aziendali - diploma di laurea magistrale in giurisprudenza, laurea magistrale in giurisprudenza, laurea specialistica giurisprudenza, laurea specialistica teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica. Patente di guida: tipo B o superiore. Costituirà elemento di preferenza aver frequentato master post-laurea in materie giuridiche o economiche, esperienza professionale in qualità di impiegato amministrativo - presso aziende pubbliche o enti pubblici.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato al bando scaricabile dal sito http://www.consiagservizicomuni.it/amm-trasparente/reclutamento-del-personale/ e inoltrata al seguente indirizzo e-mail: consiagservizicomuni.cert@pec.consiag.it entro e non oltre il 30 settembre 2019. Consiag Servizi Comuni s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito, prescindendo dalle motivazioni. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta con firma autografa e non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato il proprio curriculum, datato, sottoscritto e completo dei dati anagrafici e la fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.

La domanda di ammissione al colloquio contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.