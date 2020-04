16.04.2020 h 11:01 commenti

Consiag servizi comuni cerca apprendisti elettricisti e giardinieri: ecco come candidarsi

La selezione è aperta a candidati che abbiano tra i 18 e i 29 anni. C'è tempo fino all'8 maggio per presentare la domanda

Consiag Servizi Comuni ha indetto due selezioni per la formazione di un elenco di candidati idonei al conseguimento della qualifica di apprendista. Le figure ricercate sono quelle di operaio elettricista e operaio addetto alla manutenzione del verde pubblico.

Per la prima figura i requisiti minimi principali richiesti per partecipare alla selezione sono: aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 29° anno di età; il possesso di attestato di qualifica professionale in materie elettriche/elettroniche oppure, in subordine, altri titoli di studio di livello superiore in materie elettriche/elettroniche; patente di guida tipo B o superiore; per la seconda figura: aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 29° anno di età; possesso di attestato di qualifica professionale in materie agrarie oppure, in subordine, altri titoli di studio di livello superiore in materie agrarie; patente di guida tipo B o superiore.

Il rapporto eventualmente instaurato sarà un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 30 mesi. L’inquadramento sarà quello previsto per il livello 2° dal CCNL Gas-Acqua. La sede di lavoro sarà Prato.