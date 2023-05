22.05.2023 h 11:13 commenti

Consiag Servizi Comuni assume operaio per manutenzione strade e un impiegato tecnico

La società partecipata ha indetto due selezioni. Ecco come candidarsi e i requisiti richiesti per partecipare ai bandi

Consiag Servizi Comuni cerca un operaio addetto alla manutenzione strade e un impiegato tecnico per i settori manutenzione infrastrutture viarie, manutenzione immobili e logistica: la società partecipata ha indetto due selezioni. Tra i requisiti richiesti per la prima figura (operaio addetto alla manutenzione strade) è necessario il diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore), patente di guida tipo B o superiore, esperienza professionale di almeno due anni maturata nel settore edile e di cui almeno 6 mesi nel settore manutenzione strade. Per ils econdo profilo (impiegato tecnico per i settori manutenzione infrastrutture viarie, manutenzione immobili e logistica) richiesto il diploma di Costruzioni, Ambiente e Territorio, o titolo equipollente precedente ordinamento (diploma di geometra) oppure diploma di Perito industriale in Edilizia, oppure laurea triennale/magistrale nelle stesse materie, ottima conoscenza del pacchetto Office, patente di guida tipo B.