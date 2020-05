25.05.2020 h 09:18 commenti

Consiag Servizi cerca operai elettricisti e addetti alla manutenzione del verde, domande entro il 31 maggio

La società formerà due elenchi dai quali attingere per i posti di lavoro a disposizione. I candidati dovranno avere tra i 18 e i 29 anni ed essere in possesso di titolo di studio e di patente di guida b

Consiag Servizi Comuni ha indetto due selezioni per la formazione di un elenco di candidati idonei al conseguimento della qualifica di apprendista. Le selezioni riguardano la qualifica di operaio elettricista e di operaio addetto alla manutenzione del verde pubblico.: i requisiti minimi principali richiesti per partecipare alla selezione sono un'età compresa tra 18 e 29 anni; il possesso di attestato di qualifica professionale in materie elettriche/elettroniche oppure, in subordine, altri titoli di studio di livello superiore in materie elettriche/elettroniche; patente di guida tipo b o superiore.: i requisiti minimi principali richiesti per partecipare alla selezione sono un'età compresa tra 18 e 29 anni; possesso di attestato di qualifica professionale in materie agrarie oppure, in subordine, altri titoli di studio di livello superiore, in materie agrarie; patente di guida tipo b o superiore.Il rapporto eventualmente instaurato sarà un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 30 mesi. L’inquadramento sarà quello previsto per il livello 2° dal contratto nazionale Gas-Acqua. La sede di lavoro sarà Prato.La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato al bando scaricabile dal sito http://www.consiagservizicomuni.it/amm-trasparente/reclutamento-del-personale/ e inoltrata per e-mail a consiagservizicomuni.cert@pec.consiag.it entro e non oltre ilLa domanda di ammissione deve essere sottoscritta con firma autografa e non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000.Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato il proprio curriculum, datato, sottoscritto e completo dei dati anagrafici e la fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.