Consiag cerca un laureato da inserire nella propria area legale

La multiutility toscana di servizi pubblici ha aperto la selezione di candidati per un posto di lavoro a tempo determinato

Consiag Spa, la multiutility toscana di servizi pubblici, apre alla selezione di candidati idonei per il profilo di Impiegato che si occuperà dello svolgimento di attività inerenti alla segreteria atti societari e all’area legale.

Il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato e nel rispetto delle disposizione di legge vigenti, potrà essere prorogato, ovvero confermato a tempo indeterminato. Requisiti minimi richiesti: essere maggiorenni; essere in possesso di un titolo tra diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Laurea Specialistica Giurisprudenza, Laurea Specialistica Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica; patente di tipo B o superiore; Ottima padronanza Office – Buona conoscenza della lingua inglese.