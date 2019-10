10.10.2019 h 18:44 commenti

Consegnato il Premio Berto Risaliti agli studenti della media Bartolini di Vaiano

Pergamene, libri della Fondazione Cdse per tanti e 6 borse di studio con assegni in denaro per sostenere la formazione futura ai più bravi

È ormai arrivato alla diciottesima edizione il premio Berto Risaliti, rivolto ai ragazzi che completano il ciclo della scuola secondaria inferiore e creato da Luciana Brandi per ricordare il figlio prematuramente scomparso.

Ieri pomeriggio, 9 ottobre, nella palestra dell’istituto comprensivo Bartolini, scelta per contenere praticamente tutta la scuola, il sindaco Primo Bosi, l’assessore alla Scuola Fabiana Fioravanti e la preside Alessandra Salvati hanno consegnato i riconoscimenti agli studenti più meritevoli che a giugno hanno conseguito il diploma. Pergamene, libri della Fondazione Cdse per tanti e 6 borse di studio, assegni in denaro, per sostenere la formazione futura ai più bravi.

“È stata anche l’occasione per rafforzare la conoscenza della nostra storia insieme ai tanti ragazzi che sono stati con noi – commentano il sindaco e l’assessore – C’erano anche tanti genitori dei ragazzi premiati e tutti i docenti dell’istituto, insomma un momento di condivisione importante”.



