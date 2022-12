14.12.2022 h 11:48 commenti

Consegnati quattro appartamenti Erp a famiglie inserite nella nuova graduatoria

Sono i primi di un lotto di 134 che saranno assegnati nei prossimi quattro anni ai quali si aggiungeranno altri alloggi recuperati grazie a decadenze e sfratti. Il vice sindaco Simone Faggi: "Questi alloggi sono un bene di tutti e punto di partenza per le famiglie affidatarie"

Quattro appartamenti di Edilizia residenziale pubblica sono stati consegnati lunedì scorso 1 dicembre ad altrettante famiglie inserite nella nuova graduatoria per le case popolari, che accoglie complessivamente 12.50 persone. Sono previsti 132 alloggi in consegna nei prossimi quattro anni, ai quali si aggiungeranno altri alloggi provenienti da quelli recuperati da decadenze, sfratti, famiglie uscite e per i quali Edilizia Pubblica Pratese, sta reperendo i finanziamenti per la ristrutturazione da bandi nazionali, regionali ed anche dai Comuni pratesi.

Già nel 2020 il Comune di Prato ha messo a disposizione 150mila euro per la ristrutturazione degli alloggi di resulta, e quest’anno saranno ulteriormente messi a disposizione per tali interventi 130mila euro.

La graduatoria avrà durata quattro anni, e fin d’ora ha visto la presenza di molte famiglie già accolte in alloggi di emergenza alloggiativa, che troveranno nell’alloggio Erp una dimora più stabile. La consegna è avvenuta nell’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Prato. Al momento i primi in graduatoria erano tutti cittadini residenti a Prato e perciò collocati in edifici nel comune medesimo, talvolta nello stesso quartiere dove già abitavano. Presto saranno effettuate anche assegnazione presso gli altri comuni.

Il vicesindaco e assessore ai servizi Sociali Simone Faggi ha consegnato direttamente gli alloggi, con la firma del documento di assegnazione del dirigente dei Servizi Sociali avvenuta contestualmente. La stretta di mano ha suggellato il patto: “Queste case - ha affermato il vice sindaco - sono un bene di tutti e sono un punto di partenza, assegnati in via provvisoria e non definitiva, costituiscono un bene prezioso per la famiglia assegnataria ma appartengono a tutti i cittadini, perciò è necessario averne massima cura e garantire il pagamento dei canoni previsti e delle spese condominiali e delle utenze".