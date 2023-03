10.03.2023 h 14:43 commenti

Consegnati i premi Margherita Bandini. Ecco chi sono le vincitrici

La nona edizione promossa da Confartigianato, Cna, Confesercenti e Confcommercio ha premiato quattro imprenditrici che si sono distinte, nello svolgere la loro attività

Valentina Ippolito del Centro Estetissima, per aver fortemente voluto un corso di formazione dedicato alle clienti con patologie oncologiche, Arianna e Tessa Moroder con Alessandra Tempesti, Elena Ianeselli e Federica Valli del Centro Lottozero per aver creato uno spazio unico dove si fondono creatività, innovazione, arte e formazione tessile. Ma anche Vittoria Nuti di “Bottega d’altri tempi” che con i suoi mobili d’arte o di restauro ha arricchito tante case di pezzi unici e indimenticabili e le sorelle Celeste e Sue Ellen Mannori del Salumificio Mannori: che rappresentano la quarta generazione a portare avanti la tradizione dello storico salumificio.

Sono le quattro realtà imprenditoriali femminili premiate in occasione della nona edizione del premio intitolato a Margherita Bandini Datini, moglie di Francesco.

L’evento, organizzato dai coordinamenti dell’imprenditoria femminile delle associazioni Confartigianato Imprese Prato, Confesercenti Prato, Cna Toscana Centro, Confcommercio Pistoia-Prato, col patrocinio della Camera di commercio e del Comune, premia ogni anno imprenditrici che a vario titolo si sono distinte nella loro attività

Ospite d’onore della serata Eleonora Lastrucci, stilista pratese di fama internazionale. Alla cerimonia era presente anche il governatore delal Toscana Eugenio Giani , la prefetta Adriana Cogode, l’assessore Ilaria Santi e il consigliere regionale Ilaria Bugetti.