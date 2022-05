10.05.2022 h 17:38 commenti

Consegnati i premi Fair Play Scuola e Sport, ecco i nomi di tutti i vincitori

La cerimonia è tornata nel Salone consiliare. I riconoscimenti sono stati assegnati a 60 studenti e studentesse che frequentano le scuole medie e superiori della provincia

E' stato il Salone consiliare del Comune di Prato ad ospitare, oggi 10 maggio, la consegna del premio "Fair Play Scuola e Sport", alla presenza dei 60 ragazzi delle secondarie di primo e secondo grado risultati vincitori.

Arrivata alla sua 25esima edizione, la cerimonia organizzata dal Panathlon Club di Prato in collaborazione dell'assessorato allo Sport e dell'Ufficio scolastico provinciale, e con il patrocinio del Comune e della Provincia, è tornata a svolgersi in Palazzo comunale, anche se la premiazione dei 60 ragazzi è avvenuta in tre momenti differenti.

"È una manifestazione importante - ha commentato l'assessore allo Sport Luca Vannucci - Perché lega insieme il mondo della scuola, i valori dello sport e gli insegnamenti dell'educazione civica. Non solo, "Fair Play Scuola e Sport" che torna a svolgersi in presenza in Palazzo comunale rappresenta anche un segnale di ripartenza dopo gli ultimi due anni, segnati dall'emergenza sanitaria".

Durante la premiazione è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa pochi giorni fa di Angiolo Buti, ex presidente del Panathlon club e fondatore del Premio Fair Play nel 1998 insieme ad Elisabetta Faggi, responsabile per l'Educazione fisica del Miut.

Ai premati sono stati consegnati i diplomi, la Carta del fair play del Panathlon International e una maglietta con il logo del Far play.

Ecco l'elenco dei premiati degli Istituti scolastici secondari di 1° grado - Dell'Istituto Comprensivo Statale "Lorenzo Bartolini" di Vaiano sono stati premiati Alessia Tacconi e Pietro Rwaudo, del Convitto Nazionale "Cicognini" di Prato Allegra Meucci e Lorenzo Breccia, dell'Istituto Comprensivo "Pier Cironi" di Prato sono stati premiati Sara Berti e Matteo Izzo, dell'Istituto Comprensivo Nord di Prato Tessa Fiesoli e Samuele Calamai, dell'Istituto Comprensivo "Don Milani" di Prato Martina Alba e Niccolò Marzullo, dell'Istituto Comprensivo "Gandhi" di Prato sono stati premiati Valentina Pinelli e Niccolò Fioretti, dell'Istituto Comprensivo "Il Pontormo" di Carmignano Linda Grassi ed Emanuele Miliotti, dell'Istituto Comprensivo "Primo Levi" di Prato sono stati premiati Luisa Gonfiantini e Mattia Benigno, dell'Istituto Comprensivo "Filippino Lippi" di Prato Iman Rida e Niccolò Giugni, dell'Istituto Comprensivo "Curzio Malaparte" di Prato Margherita Tempestini e Matteo Puggelli, dell'istituto Comprensivo "Marco Polo" di Prato Vanessa Xu e Alessandro Huang, dell'Istituto Comprensivo "Mascagni" di Prato sono stati premiati Giulia Mencarelli e Leonardo Perugini, dell'Istituto Comprensivo "Mazzei" di Poggio a Caiano Camilla Martini e Giovanni Spinetti, dell'Istituto Comprensivo "G. B. Mazzoni" di Prato Anna Rozzi e Riccardo Sanchez, dell'Istituto Comprensivo "Pacetti" di Prato Sara Guerra e Alessandro Pazzaglia, dell'Istituto Comprensivo "Pertini" di Vernio Beatrice Guazzini e Giulia Cecconi, dell'istituto Comprensivo "Claudio Puddu" di Prato Anita Ballini, del Conservatorio San Niccolò di Prato sono stati premiati Margherita Flussi Conti e Federico Ren.

I premiati degli istituti scolastici secondari di 2° grado - Del Liceo "Carlo Livi" di Prato Matilde Di Biase e Omar Cantini, del Liceo "Umberto Brunelleschi" di Montemurlo Ginevra Calastrini e Cristian Massi, dell'Istituto Tecnico Statale "Tullio Buzzi" di Prato sono stati premiati Claudia Cerruti e Alessio Cascone, del Convitto Nazionale "Cicognini" di Prato Alice Albini e Davide Dreoni, dell'ISISS "Cicognini-Rodari" di Prato Sara Signorini e Sara Dimase, del Liceo "N. Copernico" di Prato sono stati premiati Margherita Calvani e Filippo Menicacci, dell'Istituto Tecnico e Commerciale "Paolo Dagomari" di Prato Cristina Liu e Federico Cantini, dell'Istituto "Francesco Datini" di Prato Alice Mancini e Pietro Battiston, del Liceo "Leonardo Da Vinci" di Prato Kateryna Moskovko e Alessio Olivieri, dell'Istituto Superiore "Gramsci-Keynes" di Prato Asia Nieri e Mirco Mennini, dell'Istituto "Guglielmo Marconi" di Prato Martina Carbone e Luca Calamai, del Conservatorio San Niccolò di Prato Allegra Cavicchi e Giulio Domenicali.