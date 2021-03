02.03.2021 h 18:04 commenti

Consegnati i premi alle classi che hanno partecipato a "Pensiero di Natale"

Il concorso promosso dalla Cap e dall'Ufficio scolastico ha coinvolto in provincia 135 classi tra seconde e terze della scuola primaria

Atto finale per il concorso “Pensiero di Natale” che ha coinvolto circa mille classi tra seconde e terze della scuola primaria di Prato, Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara. L'iniziativa, realizzata da Cap in collaborazione con l’Ufficio Scolastico di Prato, si è conclusa in questi giorni con la consegna dei premi alle 135 classi del territorio pratese.

Anche quest'anno, pur nelle difficoltà dovute alla pandemia, Cap ha voluto dare seguito alla manifestazione come segnale di speranza ed attenzione al mondo della scuola e la scelta è stata veramente azzeccata: lo dimostra la partecipazione plebiscitaria dei bambini e degli insegnanti che, come sempre, hanno risposto con grande impegno ed entusiasmo.

I pensieri degli alunni hanno regalato emozioni e sorrisi ai lettori della pagina Facebook dell’azienda di trasporti (che sono stati ben 150mila) con una partecipazione attiva anche dei genitori.

Tutte le classi hanno ricevuto un premio in buoni spesa in didattica grazie all’accordo raggiunto con la cartoleria La Castellina, ed inoltre altri buoni e premi in base al numero di like raggiunti e al giudizio della giuria.

Tra gli omaggi messi in palio, validi per l’anno scolastico 2021/2022, si ricordano gli ingressi al ingressi ridotti per dodici classi ai Musei di Prato offerti dal Comune di Prato, gli ingressi omaggio con visita guidata al Museo della linea gotica messi a disposizione dal Comune di Montemurlo, gli ingressi con visita guidata omaggio per sei classi al Museo di Scienze Planetarie, gli ingressi con visita guidata al Museo dell’Opera del Duomo di Prato, gli ingressi con visita guidata Museo Materia di Cantagallo per cinque classi, la visita guidata per tre classi al Palazzo Pretorio di Prato offerti dalla Coop Itinera.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus