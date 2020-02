01.02.2020 h 15:50 commenti

Consegnati gli Stefanini d'oro del decennale alle tre aziende vincitrici

Stamani la cerimonia conclusiva del premio Santo Stefano: sul palco Lanificio Mario Bellucci, Filatura Biagioli Modesto e Filpucci, mentre una menzione speciale è stata riconosciuta all’azienda oleovinicola Marchesi Pancrazi di Montemurlo

E' stato consegnato questa mattina, 1 febbraio, a tre aziende il premio Stefanino d'oro, giunto alla decima edizione. Si tratta di Lanificio Mario Bellucci, Filatura Biagioli Modesto e Filpucci, tre imprese storiche del comparto tessile che hanno saputo esportare il Made in Prato nel mondo riuscendo a coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità ambientale.

La cerimonia di premiazione si è svolta all’Auditorium della Camera di Commercio, alla presenza delle autorità cittadine, dei titolari delle aziende vincitrici ma soprattutto dei dipendenti delle imprese che si sono aggiudicate lo Stefanino 2019-2020.

Il vescovo Giovanni Nerbini, al suo "debutto" sul palco del Premio, ha osservato che lo Stefanino "ha un senso se ci aiuta a sognare insieme un futuro diverso e a non accontentarci del presente. È fondamentale guardare al domani in modo unitario, la comunità non può andare avanti per qualcuno o per pochi, deve fare in modo che nessuno sia escluso".

Visibilmente emozionati e soddisfatti per la consegna del riconoscimento, i titolari delle aziende vincitrici hanno ricevuto gli Stefanini, vere e proprie opere d’arte realizzate per l’occasione, dalle mani dei rappresentanti del comitato promotore del Premio. Una menzione speciale è stata riconosciuta all’azienda oleovinicola Marchesi Pancrazi di Montemurlo. Ospite speciale della decima edizione del Premio Santo Stefano è stato Massimo Folador, manager e docente universitario che ha scritto diverse pubblicazioni dedicate alla formazione aziendale.