Consegnati alla Vab e ai volontari del Centro di scienze naturali due nuovi mezzi antincendio

Iniziativa del Comune di Prato. Il sindaco: "Gesto doveroso nei confronti di chi dedica il proprio tempo ad aiutare cittadini e istituzioni". I volontari, intanto, sono pronti a partire per la Calabria, una delle regioni maggiormente colpite dagli incendi di questi giorni

Due nuovi mezzi antincendio sono stati concessi in comodato d'uso gratuito dal Comune di Prato alla Vab e ai volontari del Centro di Scienze Naturali, le due associazioni incluse nel sistema di Protezione civile di Prato. I due veicoli - due Ford Ranger del valore di 75mila euro - sono già attrezzati con modulo antincendio, possono trasportare fino a 600 litri di acqua e sono dotati di 200 metri di tubi per arrivare anche nelle zone boschive più impervie. Oggi, giovedì 12 agosto, la consegna delle chiavi da parte del sindaco Matteo Biffoni e del responsabile della Protezione civile Sergio Brachi ai due presidenti delle associazioni, Saverio Tozzi per il Csn e Marcello Ramalli per la Vab, insieme ad un'ampia rappresentanza dei tanti volontari che compongono i due gruppi. Un lavoro di sorveglianza e tutela del territorio prezioso quello delle due associazioni, in difesa dei boschi e non solo: le squadre della Vab di Prato in questi giorni stanno dando una mano ai comuni del grossetano interessati da fronti d'incendio e a partire da sabato si recheranno a turno in Calabria, regione attualmente devastata dal fuoco: "Bisogna essere pronti a fronteggiare eventi così gravi ed improvvisi che minacciano l'ambiente e le abitazioni - ha detto il sindaco - noi abbiamo la fortuna di avere associazioni che hanno saputo creare un'efficiente rete di intervento a supporto dei cittadini e delle istituzioni, con persone animate da passione e da spirito di servizio che ogni giorno mettono a disposizione il loro tempo per la comunità. E' doveroso quindi che le istituzioni le dotino di mezzi e strumenti idonei allo svolgimento di questa preziosa attività". Anche i rappresentanti delle associazioni hanno ringraziato l'amministrazione comunale per l'attenzione e la sensibilità da sempre dimostrate nell'ambito della Protezione civile.

