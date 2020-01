14.01.2020 h 13:02 commenti

Consegnate tre bibliotechine e un vasto assortimento di libri nelle scuole primarie di Carmignano

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro” promossa dalla Giunti. Lo scorso anni i volumi erano stati destinati alle scuole dell'infanzia

“Fondare biblioteche è un po' come costruire granai pubblici: ammassare riserve contro l'inverno dello spirito”. La celebre frase di Marguerite Yourcenar tratta da “Le memorie di Adriano” campeggia ben visibile sopra la nuova piccola Biblioteca inaugurata ieri 13 gennaio e posizionata all'ingresso della scuola primaria Nazario Sauro di Comeana.

L’assessore alla Pubblica Istruzione Tamara Cecconi , insieme al dirigente scolastico Luca Borgioli, proprio ieri ha consegnato tre bibliotechine che sono state poste, oltre che alla Nazario Sauro di Comeana, anche nelle altre due scuole primarie del territorio comunale di Carmignano: Quinto Martini di Seano e Bogardo Buricchi di Carmignano.

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro”, la campagna di sensibilizzazione alla lettura per diffondere il piacere di leggere a partire dai più piccoli promossa dalla Società librerie Giunti, alla quale il Comune ha aderito per il secondo anno consecutivo. Lo scorso anno erano state consegnate quattro bibliotechine con un vasto assortimento di libri nelle quattro scuole dell'infanzia del territorio (Poggio alla Malva, Santa Cristina a Mezzana, Bacchereto e Seano), quest'anno l'amministrazione ha deciso di puntare sulla fascia da 6 a 11 anni ed ha quindi acquistato tre bibliotechine che sono state donate alle tre scuole primarie del territorio comunale di Carmignano. Ma non è tutto, è stato consegnato anche un vasto assortimento di libri per la primaria di Seano, la scuola con il maggior numero di alunni.

“I libri aiutano a comprendere meglio la lingua italiana, ad alimentare la mente e a coltivare la fantasia. Sono strumenti per conoscere meglio il mondo e, ovviamente, sono degli ottimi passatempi - ha dichiarato l'assessore alla Pubblica istruzione Tamara Cecconi -. Anche quest'anno abbiamo aderito al progetto della società Giunti, in quanto siamo fermamente convinti dell'importanza di sensibilizzare i bambini del nostro territorio alla conoscenza e al piacere della lettura fin dalla prima infanzia”.