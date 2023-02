20.02.2023 h 12:03 commenti

Consegnata al Buzzi dagli ex allievi la pezza di tartan registrata allo Scottish Register

In una cerimonia che si è tenuta sabato nell'aula magna dell'istituto. Il tessuto che ha vinto il concorso è stato giudicato il più rappresentativo per la scuola

L’Associazione Ex Allievi del Buzzi ha ufficialmente consegnato al preside della scuola Alessandro Marinelli, la pezza di tartan che è stata registrata presso lo Scottish Register of Tartans. Progettata dallo studente Tommaso Rossi è stata realizzata dalla Velvetex , il cui contitolare, Alberto Squilloni, è consigliere dell'associazione.

L'idea è nata da un docente, Sascia Carboni ,ispirandosi a un percorso partecipativo inventato dal sindaco di New York che aveva esposto nella City Hall alcuni bozzetti di tartan per far scegliere ai newyorchesi il tessuto rappresentativo della loro comunità . “La scelta cadde su quello che percepivano più loro - ha spiegato l'insegnante in occasione della cerimonia di consegna- quello che meglio li rappresenta e furono così orgogliosi tanto da aver addirittura istituito la NYC Tartan Day Parade, una grande sfilata annuale per celebrare il tartan identità stessa della città. Ho pertanto immediatamente desiderato la stessa cosa per gli allievi del Buzzi: qualcosa che essi sentissero loro. Per questo è stato deciso che lo disegnassero gli stessi allievi e che soprattutto fossero gli stessi studenti, il personale scolastico ad esprimere un giudizio”.

L’associazione Ex allievi ha appoggiato l’iniziativa mettendo a disposizione una borsa di studio da 500 euro e formando una commissione di esperti per la valutazione dei singoli progetti scegliendo infine quello progettato da Tommaso Rossi come il migliore e il più rappresentativo.

