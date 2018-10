01.10.2018 h 16:54 commenti

Consegna a domicilio di carne avariata: la Polstrada ferma il furgone di un macellaio abusivo

L'uomo trasportava la merce, già suddivisa, su un mezzo non frigorifero. Per raffreddarlo utilizzava due bottiglie di acqua congelata

Probabilmente gli ignari acquirenti erano convinti di procurarsi merce più genuina, rifornendosi direttamente dall'allevatore. Ma quella che l'uomo stava consegnando era carne avariata, per di più trasportata su un mezzo non idoneo. Il macellaio abusivo è un pistoiese di 58 anni, fermato dagli agenti della polizia stradale mentre era a San Giorgio a Colonica. L’uomo, già pregiudicato per reati ambientali, al fine di eludere i controlli aveva taroccato il suo furgoncino, piazzando sul tettuccio la finta ventola di una cella frigorifera. I poliziotti, insospettiti dall’odore di marcio, non ci sono cascati e hanno trovato nel mezzo circa 40 chili di carne bovina senza l’indicazione di origine e già confezionata in sacchetti di plastica, una bilancia e altro materiale per venderla al dettaglio. Su ogni sacchetto c'erano le iniziali degli acquirenti, che hanno dovuto rinunciare alla grigliata ma, probabilmente, si sono risparmiati una corsa in ospedale.

Per tenere tutto in fresco, l’improvvisato corriere delle bistecche utilizzava due bottiglie di acqua congelata ma senza riuscirci, tant’è che la carne ormai stava gocciolando sangue. Il veterinario dell’Asl di Prato, chiamato sul posto dalla Polstrada, ha confermato che quel cibo era da buttare poiché pericoloso per la salute, tant’è che è stato avviato al macero. I poliziotti hanno pure sequestrato il furgoncino e sanzionato l’uomo, che dovrà pagare una multa di quasi 10.000 euro. Secondo quanto accertato, il 58enne aveva fatto macellare il vitello circa 15 giorni fa e ora stava vendendo al dettaglio la carne.



