04.12.2019 h 14:38 commenti

Conigli nani domestici abbandonati lungo il Bisenzio: due non sopravvivono

E' stato un cittadino a segnalare la presenza degli animali alle guardie zoofile di Earth che sono riusciti a salvare due esemplari. Indagini in corso per risalire all'autore dell'abbandono

Quattro coniglietti nani domestici, abbandonati lungo le rive del Bisenzio, sono stati recuperati dalle guardie zoofile di Earth Prato, dopo la segnalazione di un cittadino. Le guardie sono subito intervenute, ma purtroppo hanno rinvenuto a poche decine di metri dalle scatole di cartone i corpi senza vita di due coniglietti. Gli altri due, vivi ed in buona salute sono stati recuperati ed affidati alle cure dei volontari dell’associazione.

Le guardie zoofile stanno svolgendo indagini per il reato di abbandono ed uccisione di animali e stanno visionando i filmati delle telecamere installate nelle vicinanze. Chiunque avesse assistito all’abbandono o avesse informazioni utili può contattare il numero 351/9101434. L'abbandono è avvenuto sulle rive del Bisenzio all'altezza del Ristorante "Passaparola". I coniglietti messi in salvo sono in cerca di un custode. Chi fosse disponibile può contattare l'associazione.