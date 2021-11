04.11.2021 h 11:32 commenti

Congresso Pd, prove di accordo con Biagioni che apre ad un percorso unitario

L'ex segretario dei Gd, unico ad essere già uscito allo scoperto con la propria candidatura, su Fb si dice disponibile ad accogliere tutte le istanze. In questi giorni in azione le diplomazie delle varie correnti per evitare la spaccatura. In caso di mancato accordo, possibili le candidature di Filippo Alessi o di Mauro Lorenzini

Ma perchè Biagioni ha fatto questa leggera correzione alla sua traiettoria? Da settimane gli era stata richiesta e sollecitata da più fronti un'apertura all'alltra parte per evitare pericolose fratture interne che rischierebbero di pregiudicare le future sfide elettorali a cominciare da quella per il Comune di Prato. Le "diplomazie" hanno lavorato apertamente pubblicando una lettera appello a Biagioni, o nelle "segrete" stanze con incontri tra i mediatori delle varie correnti. Il risultato è stato lo stesso per giorni: il silenzio di Biagioni che ha continuato la sua campagna congressuale.

Nel frattempo l'altra parte, afferente al sindaco Matteo Biffoni, ma anche una quota di zingarettiani poco convinti dalle modalità di "rottura" della linea Biagioni, hanno lavorato ad altri nomi da contrapporgli. Nomi deboli e nomi forti tra cui troviamo quelli dell'ex assessore Filippo Alessi e soprattutto dell'ex sindaco di Montemurlo Mauro Lorenzini. Forti personalmente ma anche politicamente perchè capaci di pescare dallo stesso pozzo di Biagioni: il primo Alessi, perchè non marcatamente biffoniano; il secondo, Lorenzini, perchè appartenente alla stessa corrente di Biagioni. Secondo quanto risulta a Notizie di Prato lo stesso Lorenzini avrebbe incontrato Biagioni per sollecitarlo a trovare una quadra in nome dell'unità e per il bene del partito. Un incontro che deve aver determinato la timida apertura odierna. E proprio perché troppo timida e generica potrebbe non essere accolta dalla controparte.

Nuova puntata nella battaglia interna al Pd per la scelta del segretario provinciale di Prato. Oggi, 4 novembre, Marco Biagioni ha aperto uno spiraglio per allargare la sua candidatura di corrente, d'area zingarettiana, già in pista da settimane. Con un post su Facebook, ossia lo stesso strumento comunicativo usato per annunciare la sua scesa in campo, ha dichiarato la sua disponibilità a mettere in piedi un percorso unitario.Lo ha fatto timidamente e senza tradire l'impostazione iniziale data alla sua candidatura. Queste le sue parole: "Vogliamo portare in dote le qualità della nostra generazione, che prevedono il fatto di non essere “ex” di nessuna parte. La nostra candidatura è indipendente, perché partita da un gruppo con valori chiari (già espressi nel nostro manifesto) e le firme a supporto di questa idea hanno da subito sostenuto un progetto, prima del mio nome. Questo metodo è la garanzia che possiamo fornire a chi vuole aderire alla proposta, sapendo che nella partecipazione saranno valorizzate tutte le istanze, e sarà sempre favorito il dialogo tra diverse culture politiche. Siamo trasparenti, non abbiamo paura del confronto, ascoltiamo la base e siamo pronti a fare un percorso organico per rappresentarla al meglio".Si parla quindi genericamente di valorizzazione di istanze, mai di parti o correnti. Un'apertura timida, quindi.Il tempo a disposizione è ormai poco. Entro l'11 novembre devono essere presentate le candidature con le firme, mentre le nuove iscrizioni scadono l'8 novembre. Intanto ieri sera, 3 novembre, la direzione provinciale ha nominato la commissione dei garanti. E' composta da 11 membri anzichè 9 perchè l'area zingarettiana ha richiesto e ottenuto l'accesso a due persone in più.Ecco i nomi. Area biffoniana: Luca Roti, Sandro Lascialfari, Andrea Dominijanni, Federica Palanghi, Valentina Nunziati. Territorio (che rispecchia anche le correnti): Roberta Roberti, Fabiola Ganucci, Alberto Vignoli. Giovani Democratici: Saul Santini. Zingarettiani: Stefano Lenzi, Luciano Bartolotti.