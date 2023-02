06.02.2023 h 12:52 commenti

Congresso Pd, in trecento a Viaccia per Elly Schlein. Conteggio voti, a Prato resta avanti Bonaccini

La tappa pratese ha chiuso la giornata toscana per la candidata alla segreteria nazionale del Pd: "Dobbiamo recuperare credibilità e avere un'identità chiara"

(e.b.)

In trecento ieri sera si sono riuniti al circolo arci La libertà 1945 di Viaccia, all'estrema periferia ovest di Prato, per ascoltare Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Pd. Dopo tre giorni di congressi nei circoli, secondo i dati diffusi dalla mozione del principale avversario, Stefano Bonaccini, la Schlein è seconda attorno al 36% mentre il presidente dell'Emilia Romagna supera il 50%. In Toscana la forbice tra i due si riduce di qualche punto ma è comunque superiore al 10%. Lei contesta questi dati e ne fornisce altri: “A noi risulta che stiamo andando molto bene, anche in Toscana il distacco è ridotto, saranno 6-7 punti. Noi – afferma Schlein ai microfoni di Toscana Tv - andiamo avanti, carichi di quest'altra giornata di partecipazione con grandissimo entusiasmo da parte di tutti. Hanno colto lo spirito collettivo di questa candidatura e di questa sfida”.I dati pratesi però, sono ufficiali e testimoniano un ampio distacco. Dopo 11 circoli su 38, per un totale di 232 votanti, Bonaccini è al 56%, Schlein è al 34,9%, Cuperlo al 6%, De Micheli all'1,3%. Secondo la mozione Schlein, nei prossimi giorni, quando saranno chiamati al voto circoli meno orientati su Bonaccini, la forbice si ridurrà. I congressi infatti, proseguono fino al 12 febbraio. I due candidati più votati andranno a primarie aperte il 26 febbraio e a quanto sembra saranno proprio Bonaccini e Schlein.Giunta a Prato al termine di una lunga maratona domenicale partita in Versilia e proseguita a Lucca e a Pistoia, Schlein ha indicato nella lotta alle disuguaglianze, al lavoro precario e all'emergenza climatica, la base per ricostruire il Partito democratico. “In questo viaggio attraverso il Paese – spiega Schlein – stiamo incontrando tanti giovani che non si sentono più rappresentati e che si chiedono dove è la Sinistra. Hanno ragione. Dobbiamo ricostruirla a partire da una grande battaglia che faccia alzare i salari, renda meno precari questi contratti e ripossa dare una speranza di futuro alle nuove generazioni come a chi a perso il lavoro a cinquant'anni e fa fatica a riprofessionalizzarsi. Saremo dalla loro parte così come dalla parte dei giovani che chiedono conto del fatto che stiamo distruggendo il pianeta. Il Pd deve recuperare credibilità, garantire il pluralismo ma avere un'identità chiara”.