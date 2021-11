08.11.2021 h 22:53 commenti

Congresso Pd: Firenze trova la quadra, Prato è ancora in alto mare

Nella corsa a segretario metropolitano, il nome di Monica Marini archivia quelli di Fossi e Recati. A Prato invece, la convergenza sul nome dello zingarettiano già in corsa, Marco Biagioni, non riesce a decollare

Dopo Pisa, anche la Città metropolitana di Firenze avrà una candidatura unitaria per la scelta del nuovo segretario del Pd. Solo la federazione di Prato, nonostante i proclami degli ultimi giorni, non è ancora riuscita a trovare la quadra.

Eppure il caso della segreteria metropolitana, sulla carta, era più complesso di quello pratese perché la competizione tra due candidati, Emiliano Fossi e Marco Recati, si è risolta con un terzo nome, quello di Monica Marini, sindaco di Pontassieve, appoggiata dalla segretaria toscana Simona Bonafè, dal governatore Eugenio Giani e dal sindaco di Firenze Dario Nardella.

A Prato invece, si tratterebbe di trovare un accordo sul nome già in pista, quello dello zingarettiano Marco Biagioni. Più facile a dirsi che a farsi perché nonostante le pressioni che stanno arrivando da Roma per un congresso unitario, le diplomazie in campo al momento non sono riuscite ad arrivare a niente. Il tempo stringe perché mancano solo tre giorni alla chiusura dei termini per presentare le candidature. I biffoniani chiedono di azzerare il percorso fatto fino a ora da Biagioni e di ripartire tutti insieme nella convinzione che una candidatura di parte come quella di Biagioni non può diventare unitaria con una semplice salita a bordo su un treno già in corsa. C’è poi la partita della rappresentanza delle parti negli organi del partito, direzione in primis ma anche segreteria e presidenza. Su entrambi i punti il compromesso è lontano anche perché gli zingarettiani hanno la consapevolezza di avere i numeri per vincere da soli e quindi non vogliono concedere più di tanto. Nessuno quindi, vuole fare un passo indietro rispetto alle proprie istanze, verso la direzione indicata nei giorni scorsi. A questo punto è lecito chiedersi se il percorso unitario sia davvero una priorità o se invece sia solo una dichiarazione d’intenti fatta pro forma per accontentare Enrico Letta ma senza troppa convinzione. Altra ipotesi: gli zingarettiani potrebbero voler tenere la trattativa aperta fino all’ultimo per poi costringere i biffoniani ad accettare qualsiasi condizione o a ripiegare su un proprio nome, per forza di cose debole (quello di Mauro Lorenzini è ormai fuori gioco). Uno scenario che suonerebbe come una dichiarazione di guerra dentro il Pd pratese con tutte le conseguenze che questo comporterebbe nelle prossime sfide elettorali e non solo.





