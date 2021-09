17.09.2021 h 12:09 commenti

Congresso Pd, ecco i nomi in campo per scegliere il nuovo segretario

Per entrambe le parti, zingarettiani e non, ci sono almeno un paio di figure, una di dialogo e una più "ortodossa". Al momento il traguardo di un congresso unitario è lontano ma da questa partita dipende anche quella per la scelta del prossimo candidato sindaco di Prato

(e.b.)

L’obiettivo di tutto il Partito democratico di Prato è arrivare a una candidatura unitaria per eleggere il nuovo segretario provinciale, ma nonostante il tempo stringa perché il congresso dovrà tenersi entro l’anno, questo traguardo è ancora molto lontano. Le tensioni registrate nelle ultime settimane attorno alla vicenda Texprint con il sindaco Biffoni al centro del bersaglio, hanno contribuito a irrigidire le parti e a rimescolare le carte rispetto agli scenari fino a oggi in campo.E’stato chiaro anche giovedì sera, 16 settembre, alla direzione del partito dedicata al tema. La discussione, partita dopo la relazione del segretario Bosi che ha chiesto chiarezza sul perché alcuni rappresentanti del partito non abbiano riconosciuto il lavoro svolto dal Comune contro lo sfruttamento, è aggiornata alla prossima settimana perché gli interventi sono stati molti e altrettanti ne mancano all’appello, ma in generale pare che gli spigoli siano stati smussati nella consapevolezza della posta in gioco. Sono intervenuti tutti e tre i nomi che fonti interne trasversali indicano come possibili candidati al ruolo di segretario: per l’area zingarettiana il consigliere comunale Marco Biagioni e l’ex sindaco di Montemurlo, Mauro Lorenzini mentre per quella opposta Simone Barni, vicepresidente di Publiacqua e fedelissimo di Biffoni. Ma questa parte politica potrebbe mettere in campo anche un altro nome, quello di Mariagrazia Ciambellotti, dirigente scolastica del liceo Livi-Brunelleschi, assessore all’Istruzione del primo mandato di Biffoni. Determinata ma pacata, è vista come figura di mediazione proprio come Mauro Lorenzini che con un passato da sindacalista e sindaco, conosce bene l’arte del dialogo. Sono invece considerati più “estremisti” sia Biagioni che Barni.E’ difficile dire ora quale logica prevarrà ma è chiaro a tutti che un congresso contrastato e dall’esito incerto, aprirebbe le porte a nuovi scontri su partite politiche successive a cominciare da quella per la scelta del candidato sindaco di Prato del dopo Biffoni che potrebbe essere risolta dalle primarie. L’attuale primo cittadino lo ritiene un errore: “Una candidatura unitaria come è stato nel mio caso è un valore perché dà un indubbio vantaggio competitivo. E credo che valga anche per la scelta del segretario”.E’ presto per dire chi prenderà il suo scettro: “Vedo attorno a me tante legittime aspirazioni, dentro e fuori la giunta, dentro e fuori il Pd, ma ancora non è stata fatta una riflessione sulla figura che riesca a coagulare attorno a se tutte le forze. E’ presto. Tutto sarà più chiaro con e dopo le politiche”. Una cosa è certa: l’idea del terzo mandato lanciato dal collega Dario Nardella, non appassiona Biffoni: “Quindici anni sono tanti. Meglio sarebbe allungare i mandati di un anno, ma credo che la vera sfida non sia fare il sindaco per 15 anni ma bensì dare ai sindaci la possibilità di realizzare le opere su cui puntano per i loro territori, nel mandato. Le procedure sono troppo lente e farraginose. Non è possibile spendere nel 2021 gli impegni del 2018. Se continuiamo così, chi verrà dopo di me si troverà a inaugurare tante opere finanziate e iniziate durante il mio mandato”.