25.02.2023 h 17:36 commenti

Congresso Pd, ecco dove e quando votare per il segretario nazionale e per quello toscano

Domani dalle 8 alle 20 le primarie aperte. A Prato sono state stampate 12mila schede per ciascuna consultazione ma già raggiungere ottomila votanti è considerato un successo

(e.b.)

Conto alla rovescia per le primarie aperte del Partito democratico. Iscritti e simpatizzanti con almeno 16 anni di età potranno esprimere la propria preferenza tra i candidati alla segreteria nazionale Stefano Bonaccini e Elly Schlein e tra quelli alla segreteria toscana Valentina Mercanti e Emiliano Fossi, dalle 8 alle 20 di domani, domenica 26 febbraio. Nella provincia di Prato i seggi sono 44 di cui 38 circoli e 6 tra spazi privati a uso pubblico e centri civici. Al link l'elenco completo. Sono state stampate 12mila schede per il nazionale e altrettante per il regionale, ma raggiungere gli 8mila votanti sarebbe già un successo. Nel 2019 si presenteranno ai seggi in 8.492 mentre nel 2017 in 11.546. Questa comunque è la prima volta che nel secondo turno vanno le due liste più votate al primo, quello riservato ai soli iscritti.Per alcune categorie di elettori era necessaria la prescrizione o la prenotazione. Secondo i dati forniti dalla Federazione di Prato i voti a domicilio saranno dieci, quelli online sette. Tra stranieri, minori e fuori sede si sono preregistrati a Prato in settantacinque. I posti in assemblea nazionale per i pratesi (e i pistoiesi) saranno sei mentre per quella regionale diciannove.Vediamo gli elenchi partendo dall’assemblea nazionale. Lista per Bonaccini: Giuseppina Versace, Lorenzo Tinagli, Monia Faltoni, Juri Martone, Beatrice Becheri, Giuseppe Domenico Corizzo. Lista per Schlein: Marta Logli, Dino Cordio, Alessia Paoli, Fulvio Barni, Sara Baldasseroni, Giacomo Grassi. Liste per l’assemblea regionale. Per Bonaccini: Francesco Puggelli, Federica Palanghi, Marco Sapia, Maria Lucarini, Andrea Dominijanni, Serena Tropepe, Giovanni Morganti, Cristina Sanzò, Gabriele Bosi, Martina Guerrini, Rudi Russo, Luana Bracone, Primo Bosi, Camilla Curcio, Luigi Verny, Benedetta Squittieri, Gianluca Coppini, Ilaria Bugetti e Matteo Biffoni. Per Schelin: Demetrio Berti, Sara Brogi, Giosuè Prestanti, Kaltichiscona Nedialka, Marco Saccardi, Ambra Giorgi, Cristian Morena, Matilde Rosati, Alessandro Gramigni, Rossella De Masi, Alberto Fanti, Sandra Bolognesi, Fabio Apa, Lia Vanni, Alberto Scermino, Faitha Sallami, Stefano Ciapini, Annalisa Marchi e Mario Giuseppe Dini.Le liste sono bloccate, quindi per l’elezione nelle due assemblee si segue l’ordine di lista in base a voti ottenuti dai rispettivi candidati ala segreteria nazionale e toscana.