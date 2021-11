11.11.2021 h 01:10 commenti

Congresso Pd, c'è l'accordo: Marco Biagioni è il candidato segretario unitario

Trovata la quadra su principi e sui numeri che li tradurranno per la rappresentanza degli organismi interni a cominciare dalla Direzione

Il sindaco Biffoni e Marco Biagioni nel giorno della vittoria elettorale

Fumata bianca in casa Pd. Ieri sera, 10 novembre, a 24 ore dalla chiusura dei termini per presentare le candidature e le firme a supporto delle stesse, è stato raggiunto l’accordo attorno al nome del giovane consigliere comunale di area zingarettiana Marco Biagioni.

I suoi mediatori e quelli di Biffoni, hanno trovato la quadra su rappresentanza e principio di fondo. Partiamo da quest’ultimo. E’ stata stabilita pari dignità tra le correnti interne al netto delle prerogative del segretario e dei Giovani Democratici, di cui Biagioni in passato è stato guida e a cui sarà dato un rilievo particolare. Si riparte tutti insieme senza trattare da accessorio chi è arrivato dopo. Non sarebbero emersi veti sulla volontà di Biagioni di far entrare in direzione Cgil, Anpi e Arci anche se questo per molti significa “etichettare” troppo il partito. Vediamo dunque come l’accordo sul principio generale si traduce nei numeri. La direzione, ossia l’organo interno più importante, sarà composta al 55% dagli zingarettiani e al 45% dai biffoniani per un totale di 44 persone. A queste si aggiungono 16 membri di diritto divisi a metà tra correnti con l’aggiunta di due indipendenti, 2 Donne democratiche, sempre equamente divise, 8 membri dei Giovani Democratici e 7 scelti dal segretario. Senza quest’ultime due quote e i due indipendenti , quindi, i biffoniani hanno 28 rappresentanti e gli zingarettiani 32. Con un congresso diviso sarebbe finita diversamente? Difficile dirlo. Secondo gli esperti di queste dinamiche la partita tra due candidati contrapposti si sarebbe chiusa con circa il 60-40 per Biagioni, quindi simile all’esito dell’accordo. Le lacerazioni interne che ne sarebbero derivate, avrebbero segnato il partito mettendo a rischio le prossime sfide elettorali come è già successo in passato. Un pericolo che ha indotto Biffoni e Biagioni ad andare oltre i numeri e a ragionare sui principi, complici anche le pressioni che sono arrivate da Enrico Letta per un percorso unitario che vada oltre le correnti. Esattamente come è riuscita a fare Pisa e due giorni fa la città metropolitana di Firenze. Dunque si riparte ma tutti insieme e la prima occasione dovrebbe essere un incontro con tutti i sindaci del territorio.



