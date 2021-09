30.09.2021 h 13:41 commenti

Congresso Pd: Biagioni ufficializza la sua candidatura. Si va verso lo scontro

Il consigliere di area zingarettiana gioca in anticipo quasi in risposta alla nomina di Squittieri nella segreteria regionale e rompendo il fronte della candidatura unitaria chiesta da Biffoni e dal segretario uscente Bosi

(e.b.)

Scatto in avanti di Marco Biagioni verso la conquista della segreteria provinciale del Pd di Prato. Attraverso la sua pagina Facebook, il trentenne consigliere comuale di area zingarettiana ha rotto gli indugi: "Mi candido come segretario proviciale. Lo faccio insieme a oltre 250 iscritti che vengono da storie e territori diversi e che crescono ogni giorno di più. Crediamo che il centrosinistra abbia bisogno di un soggetto aperto alla cittadinanza, che sappia intercettare i bisogni, ascoltare i corpi intermedi e valorizzare i propri circoli, elaborando posizioni condivise da portare avanti con coraggio. Questo, però, è solo il primo passo: non c'è una mozione definitiva, ma un manifesto di idee e un percorso partecipativo aperto da portare in tutta la provincia per confrontarci, insieme, sul futuro che vogliamo per il partito e per Prato. Per un Pd che ascolta, discute, cambia".La precoce ufficializzazione di Biagioni di fronte a un congresso che non ha ancora una data, può avere più chiavi di lettura. Sicuramente non è un caso che avvenga a poche ore dalla decisione della segretaria regionale Simona Bonafè di chiamare nella sua squadra l'assessore Benedetta Squittieri, lontana dagli zingarettiani, corrente che tra l'altro è stata penalizzata nella scelta della squadra.Ma ciò che più rileva di questa fuga in avanti è la rottura di ogni possibilità di avere una candidatura unitaria che avrebbe evitato lacerazioni interne e strascichi nelle successive competizioni elettorali. Opzione questa, indicata dal segretario uscente Gabriele Bosi e dal sindaco Biffoni. Con l'ufficializzazione della candidatura, Biagioni dichiara implicitamente che è pronto allo scontro. D'altronde fare il segretario del partito è sempre stato il suo obiettivo, sin dai tempi in cui guidava i Giovani Democratici. Si attendono dunque le mosse della controparte e soprattutto di Biffoni.I nomi da contrapporre a Biagioni potrebbero essere uno o anche due. Tra questi Simone Barni, Simone Faggi e anche quello di Maria Grazia Ciambellotti. La dirigente scolastica del liceo Livi, ieri, aveva firmato un appello con altri sei esponenti di più correnti, a superare i vecchi schemi contrapposti per confrontarsi sui temi . Appello caduto nel vuoto e superato dagli eventi. Sarà guerra.