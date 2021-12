12.12.2021 h 20:11 commenti

Congresso Pd, Biagioni a un passo "dall'incoronazione", ecco chi sono i 39 segretari di circolo

Si abbassa l'età media anche dei delegati all'assemblea provinciale che dovrebbe tenersi il 18 dicembre: "Rinnovamento graduale per dare continuità al partito"

(e.b.)

Ventidue conferme, diciassette novità di cui un terzo con meno di 30 anni, ventisei nomi afferenti al percorso fatto da Biagioni per arrivare a guidare il Pd. E’ il quadro dei 39 segretari di altrettanti circoli (l'elenco a fine articolo) emerso dalla prima fase del congresso provinciale che si è chiusa lo scorso 9 dicembre e che apre le porte al secondo e ultimo passaggio per l’incoronazione di Biagioni, candidato unitario. Oltre ai segretari di circolo, le consultazioni di base hanno indicato i 160 delegati che insieme ai 44 membri di diritto andranno a formare l’assemblea provinciale che eleggerà il nuovo segretario. Dovrebbe riunirsi il 18, o a Caiano o a Galciana. Nei prossimi giorni se ne avrà conferma. Intanto giovedì 16 dicembre toccherà all'unione comunale di Montemurlo eleggere il segretario che sarà Alberto Vignoli.Anche l’età media dell'assemblea provinciale si abbassa perché i giovani passano dai 20 del mandato precedente a 33. Guai però a parlare di “spinta giovanilista”. Nonostante il futuro segretario Marco Biagioni abbia ritagliato un posto ad hoc per i Giovani democratici in direzione, il suo obiettivo è garantire rinnovamento nel tempo trasmettendo alle nuove generazioni l’esperienza dei senior: “La volontà è quella di aprire ai giovani e di inserirli in modo graduale, fianco a fianco con chi i militanti di più vecchia data. - afferma Biagioni - Nella mia idea di partito, i circoli avranno un ruolo strategico. Nella scelta dei segretari abbiamo optato per nomi nuovi solo se ritenuti pronti a ricoprire questo ruolo, altrimenti abbiamo affiancato i giovani ai confermati. Il rinnovamento deve essere graduale coniugando l’entusiasmo e la visione dei giovani a quanto di buono già esiste. Solo così costruiremo il partito del futuro”.Dunque il Pd di Marco Biagioni va delineandosi: meno correnti, più confronto. “Dite quello che volete, ma da nessun'altra parte è possibile trovare una comunità radicata su tutti i territori, che riunisce centinaia di militanti per discutere del futuro delle nostre città. - afferma Biagioni - Rendiamoci conto che siamo l'unico vero partito che permette a chiunque di aderire, condividere le proprie idee, crescere in una comunità e partecipare al suo cambiamento”.Il giorno dell’elezione di Biagioni, saranno votati anche la direzione, il tesoriere, la commissione di garanzia e il presidente dell’assemblea. Sarà una donna. Per la segreteria invece bisognerà aspettare gennaio. Quanto agli equilibri interni al gruppo Pd in Consiglio comunale pratese dove siede Biagioni come consigliere semplice, il futuro segretario esclude un’avvicendamento nel ruolo di capogruppo oggi ricoperto da Marco Sapia. Si fa notare infatti, che lasciando l’attuale assetto si arriverebbe a una situazione paradossale con il segretario Biagioni su un gradino più in basso del capogruppo Sapia. Non esistono precedenti di egual portata su cui basarsi per decidere come risolvere ma comunque Biagioni tira dritto: “Credo nel confronto e non voglio un partito appiattito sull’amministrazione comunale. Tra l’altro il capogruppo, e quindi Sapia, è di diritto in segreteria quindi il problema non si pone”.Qui di seguito l’elenco dei segretari dei 39 circoli. In grassetto le novità rispetto alle conferme.Maliseti:; Cafaggio: Luca Bof; Le macine: Luciano Nappini; Galciana: Lorenzo Ciani; Sant’Ippolito: Francesco Bellandi; Cantagallo: Maurizio Chiti; Sport: Gianluca Coppini; Attrazionisti: Silvio Meucci; Iolo:Democraticamente: Sergio La Porta; Figline-Galceti: Giulia Anichini; Grignano:; Primo maggio: Massimo Iannelli; Soccorso: Valentina Nunziati; Viaccia:; Carmignano: Giosuè Prestanti; Bagnolo: Alberto Fanti; Paperino: Alberto Scermino; Mezzana:Chiesanuova:; Narnali:; Coste:Vergaio: Stefano Nenciarini; La Querce: Marco Sapia; Vaiano: Roberta Roberti; Tintori:; Poggio:Montemurlo:Coiano:Casale:; Tobbiana:; San Paolo: Fulvio Barni; Borgonuovo: Fabio Razzi; Tavola: Giacomo Ballerini; San Giorgio: Daniele Pinai; Vernio: Pierluigi Amerini; Reggiana:San giusto:; La Pietà: