Congresso Pd, a Prato inizio con il botto per Bonaccini che stacca Schlein di oltre venti punti

Questo l’esito della consultazione nei primi sette circoli dei trentotto in programma. Consultazione che terminerà il 12 febbraio

Bonaccini in testa con il 56,7% dei voti, Schlein staccata di oltre punti percentuali è al 33,5%, Cuperlo è terzo con il 6,4%, e De Micheli all’1,9%. Ecco l’esito dei primi due giorni di consultazione in sette dei trentotto circoli pratesi chiamati a dire la loro in vista delle primarie del 26 febbraio che si terranno tra i due candidati più votati dai territori. Hanno votato complessivamente 155 iscritti. I cinque circoli sono La Pietà, La Macine, Montemurlo, Oste, Tobbiana, Vergaio, La Querce. Bonaccini ha vinto ovunque e particolarmente bene nella zona di Montemurlo, tranne che alla Pietà dove ha primeggiato Schlein che, lo ricordiamo domani sera sarà a Viaccia.

Simile la situazione a livello nazionale. Alle 14 di oggi hanno votato 2168 iscritti. Il 52,6% ha scelto Bonaccini, il 36,1 Schlein, Cuperlo il 7,8%, De Micheli il 3,5%.

Naturalmente è un risultato parziale perché siamo solo all’inizio della tornata congressuale dei circoli che si concluderà il 12 febbraio.



