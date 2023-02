12.02.2023 h 20:44 commenti

Congresso Pd, il voto nei circoli pratesi premia a sorpresa Schlein

Bonaccini avanti a Prato ma solo grazie ai circoli tematici e a Poggio a Caiano, mentre gli altri cinque Comuni vedono vincere la deputata che fa il pieno a Carmignano e a Vaiano

(e.b.)

E’ Elly Schlein la vincitrice della consultazione nei 38 circoli Pd della provincia di Prato, prima tappa del congresso nazionale a cui seguiranno le primarie aperte il prossimo 26 febbraio. Un risultato a sorpresa e in controtendenza rispetto al quadro regionale e nazionale dove è in testa il principale avversario di Schlein, Stefano Bonaccini.Complessivamente ha votato il 52% degli iscritti che in tutto sono 1.892. I voti validi sono 975. Schlein ha ottenuto il 48,7% pari a 475 voti mentre Bonaccini il 46,3%, ossia 452 voti, 23 voti in meno. Gli altri due candidati, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, ottengono il 4,3% e lo 0,6%.Determinante per la vittoria della deputata è stato il voto nei comuni della provincia. Carmignano in particolare dove l’ex vicepresidente dell’Emilia Romagna ha ottenuto ben il 79% con un’alta affluenza. Un risultato che ha permesso non solo di recuperare terreno rispetto a Bonaccini ma anche di effettuare il sorpasso. Schlein ha conquistato anche Montemurlo con il 52,1% contro il 42,7% di Bonaccini grazie al risultato di Bagnolo, roccaforte dell’ex sindaco Mauro Lorenzini, che ha più che compensato Oste e Montemurlo centro. Vittoria schiacciante anche in tutta la Val di Bisenzio. La percentuale più alta è a Vaiano dove Schlein ottiene il 59,6% contro il 34,6% di Bonaccini. Segue Cantagallo rispettivamente con il 50% e il 44,4% e poi Vernio con il 49,2% e il 42,6%.Bonaccini vince a Prato città solo se vengono sommati i tre circoli tematici (Sport, Democraticamente e Attrazionisti viaggianti). Senza questa somma, contestata da molti perché si tratta di circoli provinciali e non comunali, Prato va alla Schlein con il 49,3% mentre Bonaccini scende al 45,6%. Il presidente della Regione Emilia Romagna vince quindi solo a Poggio a Caiano con il 63,2%contro il 29% della sua principale avversaria e come detto nei cosiddetti circoli tematici dove ottiene ben l’80,3% contro il 18,4% di Schlein.Anche se si tratta di dinamiche politiche diverse, traslando l’esito del congresso dei circoli pratesi sugli esponenti di punta del territorio, possiamo decretare la vittoria del segretario provinciale Marco Biagioni che ha appoggiato Schlein, mentre ne escono un po’ ammaccati il sindaco di Prato Matteo Biffoni e la consigliera regionale Ilaria Bugetti che l’adesione a Bonaccini ha visto nell’insolita veste di alleati. Ne esce rafforzato politicamente anche il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti che ha portato alla mozione Schlein il miglior risultato della provincia. Per lui è una sorta di rivincita sul partito che lo ha costretto al passo indietro sulla presidenza della Provincia. Pur nella sconfitta generale, bene anche il primo cittadino di Poggio Francesco Puggelli, che nel proprio territorio ha garantito la vittoria di Bonaccini.Ora la partita si sposta al 26 febbraio quando potranno esprimere la propria preferenza tra Bonaccini e Schlein, anche i non iscritti.