02.12.2021

Congresso Lega, due i candidati per il ruolo di segretario comunale

Il primo è il consigliere comunale pratese Marco Curcio, il secondo è Claudio Baldari. Si vota sabato pomeriggio all'Art Hotel Museo

Il consigliere comunale Marco Curcio scende in campo per il congresso comunale della Lega. Non è il solo. Corre anche Claudio Baldari. Queste le due candidature arrivate ieri sera alla scadenza dei termini. La sezione di Prato comprende anche i territori di Montemurlo e della Val di Bisenzio. Si tratta di circa 200 iscritti ma potranno votare solo i militanti che sono una ventina. L'appuntamento è per sabato 4 dicembre alle 15.30 all'Art Hotel Museo. Sarà presente il neo commissario provinciale Filippo La Grassa.

Curcio è convinto di avere dalla sua parte la maggioranza dei voti perché si basa sul numero di firme raccolto per la mozione con cui si presenta: "La nostra mozione è intitolata inequivocabilmente “#VinceLaSquadra, dal partito alla città – persone, territorio, identità, futuro”: è stata sottoscritta dal 70% dei militanti, che rappresentano la stessa percentuale di iscritti sostenitori che rappresentiamo. Il nostro gruppo candiderà solo donne per il direttivo, spero siano elette tutte. Ma ovviamente il partito è di tutti, la nostra mano è tesa verso la minoranza interna". Dunque la volontà di Curcio è quella di ricucire le forti lacerazioni interne che in questi ultimi anni hanno portato alle sconfitte elettorali per le comunali e le regionali e successivamente alla perdita di ben cinque consiglieri comunali a Prato e uno a Montemurlo.

"Con questo Congresso - afferma Curcio - si segna una linea netta tra il prima e il dopo: l'obiettivo della nostra squadra è scritto nero su bianco sulla nostra mozione programmatica. C'è tanto lavoro da fare, sappiamo come farlo e lo faremo presto: dobbiamo riorganizzarci sul territorio e continuare a stare sempre tra la gente, che è il nostro Dna. Ciò che vogliamo è costruire un'alternativa di governo con persone serie e credibili, fondata sul merito e le competenze. Per questo, dobbiamo lasciarci alle spalle le brutte esperienze del passato, anche più recente, con liti, polemiche, figuracce che troppo spesso ci hanno esposti al ridicolo, mettendo in ombra il grande lavoro che abbiamo fatto".

L'area medicea della provincia pratese ha una sezione a parte che si è appena costituita e che sarà guidata dalla consigliera comunale di Poggio Diletta Bresci.