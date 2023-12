19.12.2023 h 11:14 commenti

Congresso Italia Viva a Montemurlo, Couzzi presidente. Pieno appoggio al sindaco Calamai

Ai lavori del congresso hanno preso parte anche rappresentanze di altre forze politiche e liste del territorio a cui il neo presidente ha chiesto di intraprendere un percorso comune anche in vista delle amministrative del 2024. Tra le proposte: una seconda scuola superiore, l'istituzione dell'Eco parco di Case Cave, interventi di difesa del suolo e aggiustamenti alle piste ciclopedonali

Pierluigi Couzzi è stato eletto presidente di Italia Viva per il territorio di Montemurlo. Al congresso comunale hanno partecipato molti iscritti e simpatizzanti oltre ai rappresentanti provinciali del partito di Matteo Renzi, di +Europa, Amare Montemurlo e Azione. In un comunicato si legge che “sono risultati assenti giustificati i Libdem”. A portare il proprio saluto è stato anche il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, che ha colto l'occasione per chiedere alle forze politiche vicinanza in un momento complesso come quello del post alluvione.

“Nella mia mozione – il commento del neopresidente Couzzi – ho puntato sulla volontà di seguire le linee politiche di Italia Viva nazionale con l'obiettivo di unire tutte le forze liberali democratiche, riformiste e socialiste che vorranno far parte del nostro percorso”. Una impostazione condivisa dalle rappresentanze politiche che hanno preso parte ai lavori del congresso: “Tutti – ancora Couzzi – si sono detti disponibili a intraprendere il percorso indipendentemente dai distinguo nazionali. Auspico per Montemurlo il prosieguo dell'attuale esperienza politica e alla maggioranza in carica, di cui il nostro partito fa parte, è confermata fiducia e appoggio. Il confronto politico e programmatico deve svilupparsi il più possibile in vista delle amministrative del 2024 a sostegno del sindaco Calamai”.

Intanto le prime proposte di Couzzi: istituzione dell'Eco parco di Case Cave, una seconda scuola superiore e nel caso l'Istituto di agraria, nuovi impianti sportivi e modifiche alle piste ciclopedonali a Oste e nella zone scolastica, oltre a interventi di difesa del territorio affinché non si ripetano eventi drammatici come quelli del 2 novembre.







Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus